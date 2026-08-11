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Propiedades residenciales en venta en Chrysoupoli, Grecia

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2 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Chrysoupoli, Grecia
Casa 3 habitaciones
Chrysoupoli, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Código de propiedad: 11531 - Maisonette FOR SALE in Chrisoupoli Center for € 125.000 . Esta …
$134,937
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Casa 3 habitaciones en Chrysoupoli, Grecia
Casa 3 habitaciones
Chrysoupoli, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Código de propiedad: 11529 - Maisonette FOR SALE in Chrisoupoli Center for € 140.000 . Esta …
$151,129
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