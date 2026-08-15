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Hoteles en venta en Halkidiki, Grecia

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50
Unidad Municipal de Casandra
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Municipality of Sithonia
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142 propiedades total found
Hotel 600 m² en Nea Skioni, Grecia
Hotel 600 m²
Nea Skioni, Grecia
Dormitorios 19
Nº de cuartos de baño 19
Área 600 m²
Código de propiedad: HPS489 - Hotel FOR SALE in for € 3.500.000 . Este hotel amueblado de 60…
$4,03M
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Hotel 1 600 m² en Municipio de Casandra, Grecia
Hotel 1 600 m²
Municipio de Casandra, Grecia
Dormitorios 43
Nº de cuartos de baño 43
Área 1 600 m²
Código de propiedad: HPS5441 - Hotel FOR SALE in Kassandra Siviri for € 3.500.000 . Este hot…
$4,03M
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Hotel 800 m² en Municipio de Casandra, Grecia
Hotel 800 m²
Municipio de Casandra, Grecia
Dormitorios 14
Nº de cuartos de baño 9
Área 800 m²
Código de propiedad: HPS4426 - Hotel FOR SALE in Pallini Nea Skioni por € 3.300.000 . Este h…
$3,80M
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Hotel 800 m² en Polígiros, Grecia
Hotel 800 m²
Polígiros, Grecia
Área 800 m²
12 apartamentos en venta en Halkidiki. La propiedad consta de 4 parcelas de superficie total…
$3,90M
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Grekodom Development
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Hotel 900 m² en Municipio de Casandra, Grecia
Hotel 900 m²
Municipio de Casandra, Grecia
Área 900 m²
Venta hotel con una superficie total de unos 900 pies cuadrados en el prestigioso lugar cosm…
$5,43M
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Grekodom Development
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Hotel 270 m² en Chaniotis, Grecia
Hotel 270 m²
Chaniotis, Grecia
Área 270 m²
Venta hotel de 270 metros cuadrados en Kassandra, Chalkidiki. El hotel tiene un nivel.
$507,705
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TekceTekce
Hotel 400 m² en Kalandra, Grecia
Hotel 400 m²
Kalandra, Grecia
Área 400 m²
Increíble oportunidad de invertir en una propiedad de 400 m2 en Kassandra, Halkidiki. Situad…
$1,39M
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Halkidiki Properties
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Hotel 900 m² en Municipio de Casandra, Grecia
Hotel 900 m²
Municipio de Casandra, Grecia
Dormitorios 16
Nº de cuartos de baño 16
Área 900 m²
Código de propiedad: HPS490 - Hotel FOR SALE in for € 4.200.000 . Este hotel amueblado de 90…
$4,83M
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Hotel 200 m² en Municipio de Casandra, Grecia
Hotel 200 m²
Municipio de Casandra, Grecia
Área 200 m²
Venta hotel de 200 metros cuadrados en Kassandra, Chalkidiki. El hotel tiene un nivel. Plant…
$826,496
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Hotel 485 m² en Casandra, Grecia
Hotel 485 m²
Casandra, Grecia
Dormitorios 16
Nº de cuartos de baño 16
Área 485 m²
El nuevo hotel construido está situado en uno de los pueblos más populares de Kassandra 400 …
$1,85M
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Hotel 1 260 m² en Chaniotis, Grecia
Hotel 1 260 m²
Chaniotis, Grecia
Área 1 260 m²
hotel a poca distancia del mar, en un lugar notable en Kassandra, en el pequeño paraíso de H…
$3,99M
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Halkidiki Properties
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Hotel 2 500 m² en Neos Marmaras, Grecia
Hotel 2 500 m²
Neos Marmaras, Grecia
Dormitorios 32
Nº de cuartos de baño 32
Área 2 500 m²
Código de propiedad: HPS4421 - Hotel FOR SALE in for € 5.000.000 . Este hotel amueblado de 2…
$5,75M
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Hotel 1 240 m² en Municipio de Casandra, Grecia
Hotel 1 240 m²
Municipio de Casandra, Grecia
Área 1 240 m²
hotel en un lugar notable en Kassandra, en el corazón de Halkidiki. La propiedad se encuentr…
$8,54M
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Halkidiki Properties
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Hotel 685 m² en Neos Marmaras, Grecia
Hotel 685 m²
Neos Marmaras, Grecia
Área 685 m²
El complejo de apartamentos alquilados está situado en una zona verde de unos 6000 metros cu…
$1,42M
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Grekodom Development
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Hotel 1 500 m² en Municipio de Casandra, Grecia
Hotel 1 500 m²
Municipio de Casandra, Grecia
Dormitorios 40
Área 1 500 m²
Venta hotel de 1500 metros cuadrados en Kassandra, Chalkidiki. El hotel tiene 2 niveles. Pla…
$4,13M
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Hotel 4 000 m² en Chaniotis, Grecia
Hotel 4 000 m²
Chaniotis, Grecia
Área 4 000 m²
La categoría del Hotel es de 3 llaves (85 apartamentos) y toda la zona es de 2000 metros cua…
$5,19M
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Hotel 730 m² en Nea Roda, Grecia
Hotel 730 m²
Nea Roda, Grecia
Área 730 m²
Situado en la pintoresca región de Halkidiki, Grecia, este hotel de 730 metros cuadrados pre…
$2,61M
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Halkidiki Properties
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Hotel 6 500 m² en Pefkochori, Grecia
Hotel 6 500 m²
Pefkochori, Grecia
Dormitorios 98
Área 6 500 m²
Código de propiedad: HPS170 - Hotel FOR SALE in for € 6.000.000 . Este hotel amueblado de 65…
$6,91M
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Hotel 730 m² en Municipality of Sithonia, Grecia
Hotel 730 m²
Municipality of Sithonia, Grecia
Área 730 m²
Venta hotel de 730 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. El hotel tiene un nivel. Hay: …
$2,95M
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Hotel 485 m² en Pefkochori, Grecia
Hotel 485 m²
Pefkochori, Grecia
Dormitorios 16
Nº de cuartos de baño 16
Área 485 m²
Código de propiedad: HPS5326 - Hotel FOR SALE in Pallini Pefkochori for € 1.600.000 . Este h…
$1,84M
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Hotel 2 000 m² en Kalandra, Grecia
Hotel 2 000 m²
Kalandra, Grecia
Área 2 000 m²
Se vende un hotel en uno de los pueblos más prestigiosos de la península de Kassandra. En la…
$4,01M
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Hotel 4 270 m² en Kalyves Polygyrou, Grecia
Hotel 4 270 m²
Kalyves Polygyrou, Grecia
Dormitorios 101
Área 4 270 m²
Código de propiedad: HPS4631 - Hotel FOR SALE in for € 8.000.000 . Este hotel amueblado de 4…
$9,21M
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Hotel 400 m² en Nea Skioni, Grecia
Hotel 400 m²
Nea Skioni, Grecia
Dormitorios 15
Nº de cuartos de baño 15
Área 400 m²
Código de propiedad: HPS5585 - Hotel FOR SALE in Pallini Nea Skioni for € 900.000 . Esta 400…
$1,04M
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Hotel 1 260 m² en Nikiti, Grecia
Hotel 1 260 m²
Nikiti, Grecia
Dormitorios 25
Nº de cuartos de baño 27
Área 1 260 m²
El hotel en construcción está ubicado en un popular pueblo de Nikiti a solo 50 metros de una…
$5,77M
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Hotel 300 m² en Pefkochori, Grecia
Hotel 300 m²
Pefkochori, Grecia
Área 300 m²
hotel a poca distancia del mar, en un lugar muy hermoso en Kassandra, en el corazón de Halki…
$1,14M
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Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Hotel 310 m² en Paliouri, Grecia
Hotel 310 m²
Paliouri, Grecia
Área 310 m²
Venta hotel de 310 metros cuadrados en Kassandra, Chalkidiki. El hotel tiene un nivel. Hay:…
$1,30M
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Hotel 360 m² en Loutra, Grecia
Hotel 360 m²
Loutra, Grecia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 360 m²
Código de propiedad: HPS4521 - Hotel FOR SALE in for € 650.000 . Este hotel amueblado de 360…
$748,054
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Hotel 450 m² en Neos Marmaras, Grecia
Hotel 450 m²
Neos Marmaras, Grecia
Área 450 m²
Seafront Hotel en venta en Sithonia, Chalkidiki – 450 metros cuadrados. Una rara oportunidad…
$1,89M
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Hotel 348 m² en Municipio de Casandra, Grecia
Hotel 348 m²
Municipio de Casandra, Grecia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 6
Área 348 m²
El complejo de villas se encuentra en una famosa zona de Sani con sus mejores playas en Halk…
$3,46M
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Hotel 800 m² en Skala Fourkas, Grecia
Hotel 800 m²
Skala Fourkas, Grecia
Dormitorios 43
Nº de cuartos de baño 43
Área 800 m²
Código de propiedad: HPS516 - Hotel EN VENTA en Kassandra Fourka para € 2.600.000. Estos 800…
$3,68M
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