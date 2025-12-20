Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en la montaña en Venta en Central Greece, Grecia

Municipality of Chalkida
56
Eretria Municipality
33
Lokroi Municipality
27
Eretria Municipal Unit
27
76 propiedades total found
Adosado Adosado 2 habitaciones en Epanochori, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Epanochori, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 1
Venta de maisonette de 120 metros cuadrados en la isla de Euboea. La maisonette tiene 2 nive…
$503,290
Adosado Adosado 4 habitaciones en Hrisso, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Hrisso, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 151 m²
Número de plantas 1
Venta de maisonette de 151 metros cuadrados en Grecia central. La maisonette tiene 2 niveles…
$298,462
Casa de campo 13 habitaciones en Kymi Aliveri Anna Municipality, Grecia
Casa de campo 13 habitaciones
Kymi Aliveri Anna Municipality, Grecia
Habitaciones 13
Dormitorios 11
Nº de cuartos de baño 4
Área 460 m²
Número de plantas 1
En venta 3 - casa de una planta de 460 metros cuadrados en la isla de Eubea . El sótano semi…
$760,786
Casa de campo 4 habitaciones en Istiaia Aidipsos Municipality, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Istiaia Aidipsos Municipality, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Piso 2/1
Venta Casa de 2 plantas de 145 metros cuadrados en la isla de Euboea. Planta baja consta de …
$321,394
Casa de campo 6 habitaciones en Aliveri, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Aliveri, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 390 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 3 plantas de 390 metros cuadrados en la isla de Euboea. El semi-sótano consta …
$614,481
Casa de campo 5 habitaciones en Karystos Municipality, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Karystos Municipality, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 145 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 2 plantas de 145 metros cuadrados en la isla de Euboea. Planta baja consta de …
$1,11M
Adosado Adosado 5 habitaciones en Kalybia Libadiou, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Kalybia Libadiou, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 175 m²
Número de plantas 1
Venta de maisonette de 175 metros cuadrados en Arachova. La maisonette tiene 3 niveles. Semi…
$222,384
Casa de campo 4 habitaciones en Loutra Ypatis, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Loutra Ypatis, Grecia
Habitaciones 4
Área 365 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 0 plantas de 365 metros cuadrados en el centro de Grecia. Hay: una chimenea. L…
$419,018
Adosado Adosado 1 habitación en Delphi Municipality, Grecia
Adosado Adosado 1 habitación
Delphi Municipality, Grecia
Habitaciones 1
Número de plantas 1
Se vende casita de 0 metros cuadrados en Arachova . La casita tiene un nivel. Una magnífica …
$3,80M
Casa de campo 8 habitaciones en Eretria Municipality, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Eretria Municipality, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 280 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 3 plantas de 280 metros cuadrados en la isla de Euboea. Planta baja consta de …
$456,472
Casa de campo 6 habitaciones en Aliartos Thespies Municipality, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Aliartos Thespies Municipality, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 214 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 4 plantas de 214 metros cuadrados en Attica. Semi-basement consta de salón con…
$409,654
Adosado Adosado 7 habitaciones en Nea Artaki, Grecia
Adosado Adosado 7 habitaciones
Nea Artaki, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 1
Venta de maisonette de 200 metros cuadrados en la isla de Euboea. La maisonette tiene 3 nive…
$503,290
Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Tanagra, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Tanagra, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 1 planta de 74 metros cuadrados en la isla de Euboea. La casa consta de un dor…
$138,234
Villa 5 habitaciones en Theologos, Grecia
Villa 5 habitaciones
Theologos, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 420 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 4 plantas de 420 metros cuadrados en el centro de Grecia. El semisótano co…
Precio en demanda
Villa 13 habitaciones en Eretria Municipality, Grecia
Villa 13 habitaciones
Eretria Municipality, Grecia
Habitaciones 13
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 7
Área 440 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 3 plantas de 440 metros cuadrados en la isla Eubea . El semisótano consta …
$1,76M
Casa de campo 6 habitaciones en Distomo Arachova Antikyra Municipality, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Distomo Arachova Antikyra Municipality, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 402 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 2 plantas de 402 metros cuadrados en Arachova. Planta baja consta de un dormit…
$1,40M
Casa de campo 8 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 420 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 4 plantas de 420 metros cuadrados en la isla Eubea . El semisótano consta …
$1,46M
Casa de campo 1 habitación en Paralia Kymis, Grecia
Casa de campo 1 habitación
Paralia Kymis, Grecia
Habitaciones 1
Área 200 m²
Número de plantas 1
En venta en construcción casa de 1 piso de 200 metros cuadrados en la isla Eubea . La casa u…
$362,837
Casa de campo 4 habitaciones en Ano Vathia, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Ano Vathia, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 2 plantas de 190 metros cuadrados en la isla de Euboea. Planta baja consta de …
$374,541
Casa de campo 4 habitaciones en Dirfyon Messapion Municipality, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Dirfyon Messapion Municipality, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 200 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 2 plantas de 200 metros cuadrados en la isla de Euboea. Semi-basement consta d…
$298,462
Casa de campo 4 habitaciones en Istiaia Aidipsos Municipality, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Istiaia Aidipsos Municipality, Grecia
Habitaciones 4
Área 120 m²
Número de plantas 3
En venta 0 -casa de 120 metros cuadrados en la isla Eubea . Una vista del mar, la montaña se…
$585,220
Adosado Adosado 5 habitaciones en Kymi, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Kymi, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 196 m²
Número de plantas 1
Venta de maisonette de 196 metros cuadrados en la isla de Euboea. La maisonette tiene 2 nive…
$222,384
Casa de campo 6 habitaciones en Eretria Municipality, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Eretria Municipality, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 3 plantas de 200 metros cuadrados en la isla de Euboea. Planta baja consta de …
$427,211
Adosado Adosado 3 habitaciones en Dorida Municipality, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Dorida Municipality, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Número de plantas 1
Venta de maisonette de 100 metros cuadrados en Grecia central. La maisonette tiene 3 niveles…
$169,714
Adosado Adosado 6 habitaciones en Kamena Vourla Municipality, Grecia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Kamena Vourla Municipality, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Número de plantas 1
Venta de maisonette de 120 metros cuadrados en Grecia central. La maisonette tiene 3 niveles…
$292,610
Casa de campo 5 habitaciones en Manikia, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Manikia, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 210 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 2 plantas de 210 metros cuadrados en la isla de Euboea. Planta baja consta de …
$468,176
Villa 8 habitaciones en Lokroi Municipality, Grecia
Villa 8 habitaciones
Lokroi Municipality, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 580 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 3 plantas de 580 metros cuadrados en el centro de Grecia. La planta baja c…
$643,742
Adosado Adosado 4 habitaciones en Aetos, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Aetos, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
Piso 4
Venta de maisonette de 133 metros cuadrados en la isla de Euboea. La maisonette tiene 2 nive…
$357,105
Villa 8 habitaciones en Kymi Aliveri Anna Municipality, Grecia
Villa 8 habitaciones
Kymi Aliveri Anna Municipality, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 550 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 3 plantas de 550 metros cuadrados en la isla Eubea . La planta baja consta…
$2,11M
Villa 4 habitaciones en Lokroi Municipality, Grecia
Villa 4 habitaciones
Lokroi Municipality, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 2 plantas de 190 metros cuadrados en el centro de Grecia. Planta baja consta …
$526,698
