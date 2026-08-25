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Casas en Venta en Central Greece, Grecia

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Lokroi Municipality
15
Municipal Unit of Malesina
12
Municipality of Tanagra
12
Municipal Unit of Inofyta
9
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90 propiedades total found
Casa de campo en Municipality of Tanagra, Grecia
Casa de campo
Municipality of Tanagra, Grecia
Área 165 m²
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 165 metros cuadrados en Attica. La primera pla…
$303 529
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Delfos, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Delfos, Grecia
Dormitorios 3
Área 151 m²
Venta de maisonette de 151 metros cuadrados en Grecia central. La maisonette tiene 2 niveles…
$301 081
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Villa en Municipality of Chalkida, Grecia
Villa
Municipality of Chalkida, Grecia
Dormitorios 4
Área 585 m²
Venta villa de 3 plantas de 585 metros cuadrados en la isla de Euboea. Semi-basement consta …
$1,89M
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DD CO DEDD CO DE
Casa de campo en Municipality of Tanagra, Grecia
Casa de campo
Municipality of Tanagra, Grecia
Área 130 m²
Venta casa de 1 plantas con una superficie de 130 metros cuadrados en el centro de Grecia. L…
$230 627
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Casa de campo 4 habitaciones en Tragana, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Tragana, Grecia
Dormitorios 4
Área 180 m²
Venta Casa de 4 plantas de 180 metros cuadrados en el centro de Grecia. Semi-basement consta…
$531 319
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Villa en Municipality of Orchomenos, Grecia
Villa
Municipality of Orchomenos, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 311 m²
Levante Villas es una colección exclusiva de cinco villas de lujo situadas en la serena loca…
$811 680
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Villa en Malesina, Grecia
Villa
Malesina, Grecia
Dormitorios 6
Área 380 m²
Se vende villa de 2 plantas de 380 metros cuadrados en el centro de Grecia. El semisótano co…
$920 953
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Casa de campo 4 habitaciones en Delphi Municipality, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Delphi Municipality, Grecia
Dormitorios 4
Área 430 m²
Venta Casa de 3 plantas de 430 metros cuadrados en el centro de Grecia. Semi-basement consta…
$259 756
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Villa en Malesina, Grecia
Villa
Malesina, Grecia
Dormitorios 4
Área 420 m²
Se vende villa de 4 plantas de 420 metros cuadrados en el centro de Grecia. El semisótano co…
Precio en demanda
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Casa de campo en Aliveri, Grecia
Casa de campo
Aliveri, Grecia
Área 200 m²
En venta en construcción casa de 1 piso de 200 metros cuadrados en la isla Eubea . La casa u…
$366 020
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Casa de campo 5 habitaciones en Arachova, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Arachova, Grecia
Dormitorios 5
Área 250 m²
Venta Casa de 3 plantas de 250 metros cuadrados en Arachova. Semi-basement consta de 2 dormi…
$531 319
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Villa en Malesina, Grecia
Villa
Malesina, Grecia
Dormitorios 6
Área 580 m²
Se vende villa de 3 plantas de 580 metros cuadrados en el centro de Grecia. La planta baja c…
$649 390
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Adosado Adosado en Delphi Municipality, Grecia
Adosado Adosado
Delphi Municipality, Grecia
Se vende casita de 0 metros cuadrados en Arachova . La casita tiene un nivel. Una magnífica …
$3,84M
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Casa de campo 3 habitaciones en Central Greece, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Central Greece, Grecia
Dormitorios 3
Área 102 m²
Venta Casa de 1 planta de 102 metros cuadrados en Grecia central. La casa consta de 3 dormit…
$259 756
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Villa en Malesina, Grecia
Villa
Malesina, Grecia
Dormitorios 5
Área 480 m²
Venta villa de 3 plantas de 480 metros cuadrados en el centro de Grecia. Planta baja consta …
$1,77M
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Casa 2 habitaciones en Karystos, Grecia
Casa 2 habitaciones
Karystos, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
En uno de los lugares costeros más deseables del sur de Evia, a pocos minutos del mar y rode…
$468 771
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Adosado Adosado en Melissochori, Grecia
Adosado Adosado
Melissochori, Grecia
Área 170 m²
Casa adosada está en venta cerca de Lagonisi, Attica. La casa está en construcción. La prime…
$277 467
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Casa de campo 4 habitaciones en Malesina, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Malesina, Grecia
Dormitorios 4
Área 160 m²
Venta Casa de 1 plantas de 160 metros cuadrados en Grecia central. La casa consta de 4 dormi…
$755 654
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Casa de campo 4 habitaciones en Arachova, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Arachova, Grecia
Dormitorios 4
Área 402 m²
Venta casa de 2 plantas de 402 metros cuadrados en Arachova. Planta baja consta de un dormit…
$1,42M
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Villa en Dilesi, Grecia
Villa
Dilesi, Grecia
Dormitorios 3
Área 335 m²
Venta villa de 2 plantas de 335 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 3 dormitor…
Precio en demanda
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Agios Konstantinos, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Agios Konstantinos, Grecia
Dormitorios 2
Área 111 m²
Venta de maisonette de 111 metros cuadrados en Grecia central. La maisonette tiene 2 niveles…
$440 404
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Casa de campo 1 habitacion en Central Greece, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Central Greece, Grecia
Dormitorios 1
Área 70 m²
Venta Casa de 1 plantas de 70 metros cuadrados en Grecia central. La casa consta de un dormi…
$153 492
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Aliveri, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Aliveri, Grecia
Dormitorios 4
Área 196 m²
Venta de maisonette de 196 metros cuadrados en la isla de Euboea. La maisonette tiene 2 nive…
$224 335
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Casa de campo 2 habitaciones en Arachova, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Arachova, Grecia
Dormitorios 2
Área 70 m²
Venta Casa de 2 plantas de 70 metros cuadrados en Arachova. Planta baja consta de 2 dormitor…
$295 177
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Villa en Malesina, Grecia
Villa
Malesina, Grecia
Dormitorios 3
Área 240 m²
Venta villa de 2 plantas de 240 metros cuadrados en el centro de Grecia. Planta baja consta …
$448 669
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Villa en Central Greece, Grecia
Villa
Central Greece, Grecia
Dormitorios 7
Área 595 m²
Se vende villa de 3 plantas de 595 metros cuadrados en el centro de Grecia. La planta baja c…
$1,83M
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Casa de campo 4 habitaciones en Melissochori, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Melissochori, Grecia
Dormitorios 4
Área 214 m²
Venta Casa de 4 plantas de 214 metros cuadrados en Attica. Semi-basement consta de salón con…
$413 248
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Casa de campo 7 habitaciones en Dilesi, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Dilesi, Grecia
Dormitorios 7
Área 299 m²
Venta Casa de 3 plantas de 299 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 3 dormitori…
$767 461
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Villa en Malesina, Grecia
Villa
Malesina, Grecia
Dormitorios 3
Área 190 m²
Venta villa de 2 plantas de 190 metros cuadrados en el centro de Grecia. Planta baja consta …
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Casa de campo 4 habitaciones en Tragana, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Tragana, Grecia
Dormitorios 4
Área 218 m²
Venta Casa de 3 plantas de 218 metros cuadrados en el centro de Grecia. Semi-basement consta…
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Tipos de propiedades en Central Greece

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con Jardín
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