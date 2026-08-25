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Villas en venta en Central Greece, Grecia

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Lokroi Municipality
8
Municipal Unit of Malesina
7
Municipality of Tanagra
4
Municipal Unit of Inofyta
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28 propiedades total found
Villa en Municipality of Chalkida, Grecia
Villa
Municipality of Chalkida, Grecia
Dormitorios 4
Área 585 m²
Venta villa de 3 plantas de 585 metros cuadrados en la isla de Euboea. Semi-basement consta …
$1,89M
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Villa en Municipality of Orchomenos, Grecia
Villa
Municipality of Orchomenos, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 311 m²
Levante Villas es una colección exclusiva de cinco villas de lujo situadas en la serena loca…
$811 680
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Villa en Malesina, Grecia
Villa
Malesina, Grecia
Dormitorios 6
Área 380 m²
Se vende villa de 2 plantas de 380 metros cuadrados en el centro de Grecia. El semisótano co…
$920 953
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Villa en Malesina, Grecia
Villa
Malesina, Grecia
Dormitorios 4
Área 420 m²
Se vende villa de 4 plantas de 420 metros cuadrados en el centro de Grecia. El semisótano co…
Precio en demanda
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Villa en Malesina, Grecia
Villa
Malesina, Grecia
Dormitorios 6
Área 580 m²
Se vende villa de 3 plantas de 580 metros cuadrados en el centro de Grecia. La planta baja c…
$649 390
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Villa en Malesina, Grecia
Villa
Malesina, Grecia
Dormitorios 5
Área 480 m²
Venta villa de 3 plantas de 480 metros cuadrados en el centro de Grecia. Planta baja consta …
$1,77M
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TekceTekce
Villa en Dilesi, Grecia
Villa
Dilesi, Grecia
Dormitorios 3
Área 335 m²
Venta villa de 2 plantas de 335 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 3 dormitor…
Precio en demanda
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Villa en Malesina, Grecia
Villa
Malesina, Grecia
Dormitorios 3
Área 240 m²
Venta villa de 2 plantas de 240 metros cuadrados en el centro de Grecia. Planta baja consta …
$448 669
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Villa en Central Greece, Grecia
Villa
Central Greece, Grecia
Dormitorios 7
Área 595 m²
Se vende villa de 3 plantas de 595 metros cuadrados en el centro de Grecia. La planta baja c…
$1,83M
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Villa en Malesina, Grecia
Villa
Malesina, Grecia
Dormitorios 3
Área 190 m²
Venta villa de 2 plantas de 190 metros cuadrados en el centro de Grecia. Planta baja consta …
$531 319
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Villa en Municipality of Orchomenos, Grecia
Villa
Municipality of Orchomenos, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 311 m²
Levante Villas es una colección exclusiva de cinco villas de lujo situadas en la serena loca…
$818 915
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Villa en Arachova, Grecia
Villa
Arachova, Grecia
Dormitorios 3
Área 140 m²
Venta villa de 3 plantas de 140 metros cuadrados en Arachova. Planta baja consta de 2 dormit…
$531 319
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Villa en Dilesi, Grecia
Villa
Dilesi, Grecia
Dormitorios 2
Área 298 m²
Se vende villa de 3 plantas de 298 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de un ba…
$560 837
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Villa en Municipality of Orchomenos, Grecia
Villa
Municipality of Orchomenos, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 311 m²
Levante Villas es una colección exclusiva de cinco villas de lujo situadas en la serena loca…
$811 680
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Villa en Dytiki Frangista, Grecia
Villa
Dytiki Frangista, Grecia
Dormitorios 4
Área 450 m²
Se vende villa de 3 plantas de 450 metros cuadrados en Peloponeso. El semisótano consta de u…
$3,31M
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Villa en Malesina, Grecia
Villa
Malesina, Grecia
Dormitorios 5
Área 493 m²
Se vende villa de 3 plantas de 493 metros cuadrados en el centro de Grecia. El semisótano co…
$1,36M
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Villa en Municipality of Orchomenos, Grecia
Villa
Municipality of Orchomenos, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 311 m²
Levante Villas es una colección exclusiva de cinco villas de lujo situadas en la serena loca…
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Villa en Dytiki Frangista, Grecia
Villa
Dytiki Frangista, Grecia
Dormitorios 4
Área 250 m²
En venta 3-almacén villa de 250 metros cuadrados en el centro de Grecia. El semisótano const…
$625 776
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Villa en Delfos, Grecia
Villa
Delfos, Grecia
Dormitorios 3
Área 240 m²
Venta villa de 2 plantas de 240 metros cuadrados en Arachova. 1a planta consta de salón con …
$885 531
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Villa 4 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Villa 4 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 311 m²
Número de plantas 2
695.000 € Tipo de propiedad: Villa Dormitorios: 3 Superficie del terreno: 311 m² Superfi…
$823 151
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Villa en Livanates, Grecia
Villa
Livanates, Grecia
Dormitorios 9
Área 525 m²
Venta villa de 3 plantas de 525 metros cuadrados en el centro de Grecia. El sótano consta de…
$1,13M
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Villa en Dilesi, Grecia
Villa
Dilesi, Grecia
Área 1 000 m²
Venta en construcción villa de 1000 metros cuadrados en Attica. Una vista de la ciudad, el m…
$826 496
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Villa en Dilesi, Grecia
Villa
Dilesi, Grecia
Dormitorios 7
Área 460 m²
Venta villa de 4 plantas de 460 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un dormito…
$814 689
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Villa 5 habitaciones en Dorida Municipality, Grecia
Villa 5 habitaciones
Dorida Municipality, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Número de plantas 2
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Aegean Breeze II es un conjunto de apartamentos y villas frente …
$413 131
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Villa 4 habitaciones en Dorida Municipality, Grecia
Villa 4 habitaciones
Dorida Municipality, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 102 m²
Número de plantas 2
KEY FEATURE Prime Location: Chania, Crete Island is an emerging destination in the Med…
$298 046
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Villa 2 habitaciones en Glyphada, Grecia
Villa 2 habitaciones
Glyphada, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 360 m²
Número de plantas 2
1 037 / 5 000Translation resultsTranslationEquipped with KNX technology, this smart home off…
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Villa 5 habitaciones en Aliveri, Grecia
Villa 5 habitaciones
Aliveri, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 136 m²
Fabulous Detached Villa with Private Swimming Pool in Aliveri, Evia Island, Greece Property …
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Villa 5 habitaciones en Marmari, Grecia
Villa 5 habitaciones
Marmari, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 163 m²
Número de plantas 2
This gorgeous villa offers laid-back island living, just a short drive or ferry ride from th…
Precio en demanda
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Parámetros de las propiedades en Central Greece, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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