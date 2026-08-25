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Casas de campo en venta en Central Greece, Grecia

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Lokroi Municipality
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Municipal Unit of Malesina
3
Municipality of Tanagra
7
Municipal Unit of Inofyta
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38 propiedades total found
Casa de campo en Municipality of Tanagra, Grecia
Casa de campo
Municipality of Tanagra, Grecia
Área 165 m²
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 165 metros cuadrados en Attica. La primera pla…
$303 529
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Casa de campo en Municipality of Tanagra, Grecia
Casa de campo
Municipality of Tanagra, Grecia
Área 130 m²
Venta casa de 1 plantas con una superficie de 130 metros cuadrados en el centro de Grecia. L…
$230 627
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Casa de campo 4 habitaciones en Tragana, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Tragana, Grecia
Dormitorios 4
Área 180 m²
Venta Casa de 4 plantas de 180 metros cuadrados en el centro de Grecia. Semi-basement consta…
$531 319
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DD CO DEDD CO DE
Casa de campo 4 habitaciones en Delphi Municipality, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Delphi Municipality, Grecia
Dormitorios 4
Área 430 m²
Venta Casa de 3 plantas de 430 metros cuadrados en el centro de Grecia. Semi-basement consta…
$259 756
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Casa de campo en Aliveri, Grecia
Casa de campo
Aliveri, Grecia
Área 200 m²
En venta en construcción casa de 1 piso de 200 metros cuadrados en la isla Eubea . La casa u…
$366 020
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Casa de campo 5 habitaciones en Arachova, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Arachova, Grecia
Dormitorios 5
Área 250 m²
Venta Casa de 3 plantas de 250 metros cuadrados en Arachova. Semi-basement consta de 2 dormi…
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Casa de campo 3 habitaciones en Central Greece, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Central Greece, Grecia
Dormitorios 3
Área 102 m²
Venta Casa de 1 planta de 102 metros cuadrados en Grecia central. La casa consta de 3 dormit…
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Casa de campo 4 habitaciones en Malesina, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Malesina, Grecia
Dormitorios 4
Área 160 m²
Venta Casa de 1 plantas de 160 metros cuadrados en Grecia central. La casa consta de 4 dormi…
$755 654
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Casa de campo 4 habitaciones en Arachova, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Arachova, Grecia
Dormitorios 4
Área 402 m²
Venta casa de 2 plantas de 402 metros cuadrados en Arachova. Planta baja consta de un dormit…
$1,42M
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Casa de campo 1 habitacion en Central Greece, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Central Greece, Grecia
Dormitorios 1
Área 70 m²
Venta Casa de 1 plantas de 70 metros cuadrados en Grecia central. La casa consta de un dormi…
$153 492
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Casa de campo 2 habitaciones en Arachova, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Arachova, Grecia
Dormitorios 2
Área 70 m²
Venta Casa de 2 plantas de 70 metros cuadrados en Arachova. Planta baja consta de 2 dormitor…
$295 177
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Casa de campo 4 habitaciones en Melissochori, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Melissochori, Grecia
Dormitorios 4
Área 214 m²
Venta Casa de 4 plantas de 214 metros cuadrados en Attica. Semi-basement consta de salón con…
$413 248
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Casa de campo 7 habitaciones en Dilesi, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Dilesi, Grecia
Dormitorios 7
Área 299 m²
Venta Casa de 3 plantas de 299 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 3 dormitori…
$767 461
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Casa de campo 4 habitaciones en Tragana, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Tragana, Grecia
Dormitorios 4
Área 218 m²
Venta Casa de 3 plantas de 218 metros cuadrados en el centro de Grecia. Semi-basement consta…
$531 319
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Casa de campo 5 habitaciones en Dilesi, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Dilesi, Grecia
Dormitorios 5
Área 250 m²
Venta Casa de 3 plantas de 250 metros cuadrados en la isla de Euboea. Planta baja consta de …
$366 020
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Casa de campo en Melissochori, Grecia
Casa de campo
Melissochori, Grecia
Área 315 m²
Se ofrece a la venta una casa unifamiliar con una superficie total de 315 metros cuadrados q…
$501 801
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Casa de campo 5 habitaciones en Mouriki, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Mouriki, Grecia
Dormitorios 5
Área 220 m²
Venta Casa de 3 plantas de 220 metros cuadrados en la isla de Euboea. Semi-basement consta d…
$425 055
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Casa de campo 1 habitacion en Aliveri, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Aliveri, Grecia
Dormitorios 1
Área 204 m²
Venta casa de 3 plantas de 204 metros cuadrados en la isla Euboea. Planta baja consta de sal…
$1,89M
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Casa de campo en Arachova, Grecia
Casa de campo
Arachova, Grecia
Área 400 m²
Ofrecemos para la venta un maravilloso chalet de 420 m2 en Parnassos. Esta acogedora casa de…
$3,54M
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Casa de campo 4 habitaciones en Central Greece, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Central Greece, Grecia
Dormitorios 4
Área 165 m²
Venta Casa de 2 plantas de 165 metros cuadrados en Grecia central. Planta baja consta de 2 d…
$200 720
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Casa de campo 4 habitaciones en Amfikleia Elateia Municipality, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Amfikleia Elateia Municipality, Grecia
Dormitorios 4
Área 160 m²
Venta casa de 3 plantas de 160 metros cuadrados en Arachova. Semi-basement consta de 2 dormi…
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Casa de campo 1 habitacion en Inofyta, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Inofyta, Grecia
Dormitorios 1
Área 74 m²
Venta Casa de 1 planta de 74 metros cuadrados en la isla de Euboea. La casa consta de un dor…
$141 685
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Casa de campo 3 habitaciones en Amfikleia Elateia Municipality, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Amfikleia Elateia Municipality, Grecia
Dormitorios 3
Área 140 m²
Venta Casa de 1 plantas de 140 metros cuadrados en Arachova. La casa consta de 3 dormitorios…
$295 177
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Casa de campo en Municipality of Tanagra, Grecia
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Municipality of Tanagra, Grecia
Área 160 m²
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 160 metros cuadrados en la isla de Evia. La pr…
$426 661
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Casa de campo 2 habitaciones en Central Greece, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Central Greece, Grecia
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Área 136 m²
Venta casa de 2 plantas de 130 metros cuadrados en el centro de Grecia. Planta baja consta d…
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Casa de campo 3 habitaciones en Dytiki Frangista, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Dytiki Frangista, Grecia
Dormitorios 3
Área 190 m²
Venta Casa de 2 plantas de 190 metros cuadrados en el centro de Grecia. Planta baja consta d…
$413 248
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Casa de campo 3 habitaciones en Malesina, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Malesina, Grecia
Dormitorios 3
Área 260 m²
Venta Casa de 3 plantas de 260 metros cuadrados en el centro de Grecia. Planta baja consta d…
$549 030
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Casa de campo en Loutra Ypatis, Grecia
Casa de campo
Loutra Ypatis, Grecia
Área 365 m²
Venta casa de 0 plantas de 365 metros cuadrados en el centro de Grecia. Hay: una chimenea. L…
$422 694
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Casa de campo 12 habitaciones en Malesina, Grecia
Casa de campo 12 habitaciones
Malesina, Grecia
Dormitorios 12
Área 400 m²
Venta Casa de 3 plantas de 400 metros cuadrados en el centro de Grecia. Planta baja consta d…
$1,77M
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Casa de campo 4 habitaciones en Central Greece, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Central Greece, Grecia
Dormitorios 4
Área 170 m²
Venta Casa de 1 planta de 170 metros cuadrados en Grecia central. La casa consta de 4 dormit…
$342 406
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Parámetros de las propiedades en Central Greece, Grecia

con Vista a la montaña
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