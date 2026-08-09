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Inversiones Inmobiliarias en Hesse, Alemania

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Fráncfort del Meno
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14 propiedades total found
De inversiones 120 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
De inversiones 120 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Habitaciones 3
Área 120 m²
Número de plantas 50
Apartamentos de servicio en ciudades como Frankfurt am Main son una opción ideal para invers…
$5,19M
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De inversiones 80 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
De inversiones 80 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Habitaciones 3
Área 80 m²
Número de plantas 2
Kindergarten en un edificio residencial / nuevo edificio en la planta baja con una ubicación…
$2,88M
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De inversiones 949 m² en Bulau, Alemania
De inversiones 949 m²
Bulau, Alemania
Área 949 m²
Número de plantas 4
Paquete de locales comerciales con arrendamientos indizados a largo plazo en los suburbios d…
$4,15M
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TekceTekce
De inversiones 380 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
De inversiones 380 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Área 380 m²
Número de plantas 5
Apartamentos en Frankfurt am Main - una inversión razonable en objetos líquidos con el poten…
$3,92M
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De inversiones 949 m² en Bulau, Alemania
De inversiones 949 m²
Bulau, Alemania
Área 949 m²
Número de plantas 4
Paquete de locales comerciales con arrendamientos indizados a largo plazo en los suburbios d…
$4,22M
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De inversiones 15 500 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
De inversiones 15 500 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Área 15 500 m²
El paquete de locales comerciales incluye 3 propiedades (unidades residenciales y comerciale…
$52,59M
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De inversiones 4 500 m² en Rodgau, Alemania
De inversiones 4 500 m²
Rodgau, Alemania
Área 4 500 m²
Número de plantas 3
Edificio residencial con espacio de oficina y un almacén en los suburbios de Frankfurt am Ma…
$6,11M
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De inversiones 120 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
De inversiones 120 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Dormitorios 3
Área 120 m²
Número de plantas 50
Apartamentos atendidos en ciudades como Frankfurt on the Main son ideales para inversiones c…
$5,23M
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De inversiones 40 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
De inversiones 40 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Dormitorios 1
Área 40 m²
Número de plantas 5
Alojamiento para estudiantes es de gran demanda en Frankfurt. Gracias al concepto de moda y …
$383,431
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De inversiones 15 500 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
De inversiones 15 500 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Área 15 500 m²
El paquete de locales comerciales incluye 3 propiedades (unidades residenciales y comerciale…
$52,94M
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De inversiones 40 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
De inversiones 40 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Habitaciones 1
Área 40 m²
Número de plantas 5
Alojamiento para estudiantes es de gran demanda en Frankfurt. Gracias a su concepto de moda …
$356,232
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De inversiones 380 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
De inversiones 380 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Área 380 m²
Número de plantas 5
Apartamentos en Frankfurt en el Main - una inversión razonable en objetos líquidos con el po…
$3,95M
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De inversiones 4 500 m² en Rodgau, Alemania
De inversiones 4 500 m²
Rodgau, Alemania
Área 4 500 m²
Número de plantas 3
Edificio residencial con espacio de oficina y almacén en los suburbios de Frankfurt en Main.…
$6,16M
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De inversiones 80 m² en Eschborn, Alemania
De inversiones 80 m²
Eschborn, Alemania
Dormitorios 3
Área 80 m²
Número de plantas 2
Kindergarten en un edificio residencial / nuevo edificio en el primer piso con una ubicación…
$2,90M
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