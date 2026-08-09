Tiendas en venta en Hesse, Alemania

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Tienda 2 000 m² en Darmstadt, Alemania
Tienda 2 000 m²
Darmstadt, Alemania
Área 2 000 m²
Centro comercial con un supermercado NETTO y otras cadenas con contratos a largo plazo en lo…
$6,92M
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Tienda 4 600 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
Tienda 4 600 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Área 4 600 m²
Edificio residencial y comercial totalmente alquilado en el suburbio más cercano de Frankfur…
$13,08M
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Tienda 1 100 m² en Reinheim, Alemania
Tienda 1 100 m²
Reinheim, Alemania
Área 1 100 m²
Supermercado Edeka en buenas condiciones con un largo contrato de arrendamiento en el estado…
$3,00M
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TekceTekce
Tienda 1 100 m² en Reinheim, Alemania
Tienda 1 100 m²
Reinheim, Alemania
Área 1 100 m²
Edeka Supermercado está en buenas condiciones con un largo contrato de arrendamiento en el e…
$3,02M
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Tienda 2 000 m² en Darmstadt, Alemania
Tienda 2 000 m²
Darmstadt, Alemania
Área 2 000 m²
Centro comercial con supermercado NETTO y otras cadenas con contratos largos en el suburbio …
$6,97M
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