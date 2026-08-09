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Oficinas en Venta en Hesse, Alemania

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Fráncfort del Meno
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6 propiedades total found
Oficina 19 800 m² en Obertshausen, Alemania
Oficina 19 800 m²
Obertshausen, Alemania
Área 19 800 m²
Número de plantas 20
Inmobiliaria comercial en Alemania! Complejo de oficina en Frankfurt am Main en una prestigi…
$126,78M
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Oficina 949 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
Oficina 949 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Área 949 m²
Número de plantas 3
Un paquete de locales comerciales en un nuevo proyecto en los suburbios de Frankfurt am Main…
$3,57M
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Oficina 3 200 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
Oficina 3 200 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Área 3 200 m²
Número de plantas 7
Venta es una prestigiosa oficina de 7 plantas y un edificio comercial situado en el corazón …
$20,02M
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Oficina 949 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
Oficina 949 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Área 949 m²
Número de plantas 3
Un paquete de locales comerciales en un nuevo proyecto en el suburbio de Frankfurt de Main c…
$3,60M
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Oficina 19 800 m² en Obertshausen, Alemania
Oficina 19 800 m²
Obertshausen, Alemania
Área 19 800 m²
Número de plantas 20
Inmobiliaria comercial en Alemania!Complejo de oficina en Frankfurt on Main en una prestigio…
$127,81M
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Oficina 950 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
Oficina 950 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Área 950 m²
Paquete de locales comerciales con arrendamientos indizados a largo plazo en los suburbios d…
$4,01M
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