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Inversiones Inmobiliarias en Fráncfort del Meno, Alemania

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De inversiones 80 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
De inversiones 80 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Habitaciones 3
Área 80 m²
Número de plantas 2
Kindergarten en un edificio residencial / nuevo edificio en la planta baja con una ubicación…
$2,88M
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De inversiones 380 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
De inversiones 380 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Área 380 m²
Número de plantas 5
Apartamentos en Frankfurt am Main - una inversión razonable en objetos líquidos con el poten…
$3,92M
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De inversiones 120 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
De inversiones 120 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Habitaciones 3
Área 120 m²
Número de plantas 50
Apartamentos de servicio en ciudades como Frankfurt am Main son una opción ideal para invers…
$5,19M
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De inversiones 15 500 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
De inversiones 15 500 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Área 15 500 m²
El paquete de locales comerciales incluye 3 propiedades (unidades residenciales y comerciale…
$52,59M
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De inversiones 380 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
De inversiones 380 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Área 380 m²
Número de plantas 5
Apartamentos en Frankfurt en el Main - una inversión razonable en objetos líquidos con el po…
$3,95M
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De inversiones 40 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
De inversiones 40 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Habitaciones 1
Área 40 m²
Número de plantas 5
Alojamiento para estudiantes es de gran demanda en Frankfurt. Gracias a su concepto de moda …
$356,232
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De inversiones 120 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
De inversiones 120 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Dormitorios 3
Área 120 m²
Número de plantas 50
Apartamentos atendidos en ciudades como Frankfurt on the Main son ideales para inversiones c…
$5,23M
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De inversiones 40 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
De inversiones 40 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Dormitorios 1
Área 40 m²
Número de plantas 5
Alojamiento para estudiantes es de gran demanda en Frankfurt. Gracias al concepto de moda y …
$383,431
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De inversiones 15 500 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
De inversiones 15 500 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Área 15 500 m²
El paquete de locales comerciales incluye 3 propiedades (unidades residenciales y comerciale…
$52,94M
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