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Inversiones Inmobiliarias en Berlín, Alemania

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De inversiones 85 m² en Berlín, Alemania
De inversiones 85 m²
Berlín, Alemania
Habitaciones 3
Área 85 m²
Número de plantas 7
Paquete de 3 apartamentos en un nuevo edificio en la zona Berlin-Mitte para alquiler. …
$993,460
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Agencia
ESTATE-SERVICE24
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
De inversiones 400 m² en Berlín, Alemania
De inversiones 400 m²
Berlín, Alemania
Habitaciones 4
Área 400 m²
Número de plantas 4
Local comercial en la primera planta de un edificio residencial, alquilado a largo plazo ( e…
$4,61M
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De inversiones 85 m² en Berlín, Alemania
De inversiones 85 m²
Berlín, Alemania
Dormitorios 3
Área 85 m²
Número de plantas 7
Paquete de 3 apartamentos en un nuevo edificio en la zona Berlin-Mitte en alquiler.Equipo:• …
$1,00M
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TekceTekce
De inversiones 400 m² en Berlín, Alemania
De inversiones 400 m²
Berlín, Alemania
Dormitorios 4
Área 400 m²
Número de plantas 4
Local comercial en la primera planta de un edificio residencial, alquilado para largo plazo …
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