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Villas en venta en Ayara, Georgia

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Batumi
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84 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Villa 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 7/2
Le ayudaremos a comprar una propiedad segura y rentable cerca del mar en Batumi.Ayudaremos c…
$156,000
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Villa 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Villa 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 148 m²
Número de plantas 2
En venta: Casa adosada de dos plantas en el complejo Polo Signature en Batumi, 148 m² En …
Precio en demanda
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Villa 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Villa 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 148 m²
Número de plantas 2
En venta: Casa adosada de dos plantas en el complejo Polo Signature en Batumi, 148 m² En …
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DD CO DEDD CO DE
Villa 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Villa 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Cozy cabaña pueblo Sunney Cottage.Un gran lugar para aquellos que aprecian la comodidad y la…
$219,784
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Villa 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Villa 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
El proyecto Batumi Belvedere Villas está concebido como algo completamente nuevo.Confort urb…
$180,000
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Villa 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Villa 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
El proyecto Batumi Belvedere Villas está concebido como algo completamente nuevo.Confort urb…
$180,000
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Villa 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Villa 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 159 m²
The Riverside Home townhouse complex is located in Kapreshumi, a picturesque corner of Georg…
$125,000
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Villa 3 habitaciones en Kobuleti, Georgia
Villa 3 habitaciones
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
Número de plantas 2
Villa en venta en el pueblo de la casa de campo de Kobuleti Village, a sólo 100 metros del m…
$180,000
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Villa 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Villa 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 174 m²
Número de plantas 3
Presentamos a su atención un complejo de villas de dos pisos, que son una versión premium de…
$737,700
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Villa 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Villa 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
Número de plantas 2
Invertir provechosamente: Su libertad es nuestra realidad: 0% de impuesto y comodidad sin vi…
$267,490
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Atlas property
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Villa 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Villa 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Polo Villa Premium-class 4 room villas by trusted developer in the airport area of Batumi. …
Precio en demanda
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Villa en Batumi, Georgia
Villa
Batumi, Georgia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 173 m²
Número de plantas 2
Villas – Elegancia en cada detalleUn complejo de villas de dos plantas. Cerca de la costa. P…
Precio en demanda
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Villa 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Villa 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 174 m²
Número de plantas 3
Presentamos a su atención un complejo de villas de dos pisos, que son una versión premium de…
$119,000
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Villa en Batumi, Georgia
Villa
Batumi, Georgia
Dormitorios 3
Villas Wyndham GrandWyndham Grand 5* Resortgonio400m al marSólo 16 villas.El complejo Villas…
$1,04M
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Villa en Batumi, Georgia
Villa
Batumi, Georgia
Comfort Houses by Batumi Villas es un moderno complejo adosado de 2 y 3 niveles en construcc…
$201,600
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International real estate agency Habita
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Villa en Batumi, Georgia
Villa
Batumi, Georgia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 173 m²
La residencia incluye 16 villas exclusivas que combinan coziness, elegancia y impresionantes…
$731,567
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Villa en Chakvi, Georgia
Villa
Chakvi, Georgia
Dormitorios 4
Villa Park Fantastic 4 bed villas for sale in Chakvi village 30 min away from Batumi. By mo…
Precio en demanda
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Villa 8 habitaciones en Batumi, Georgia
Villa 8 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 681 m²
Número de plantas 2
Oferta caliente en Kvariati!Amplia villa con piscina, vistas panorámicas del mar y las monta…
$1,10M
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Villa 5 habitaciones en Batumi, Georgia
Villa 5 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 189 m²
Número de plantas 2
Se vende casa adosada de dos plantas en el complejo Polo Signature en Batumi, con una superf…
Precio en demanda
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Villa 11 habitaciones en Chakvi, Georgia
Villa 11 habitaciones
Chakvi, Georgia
Habitaciones 11
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 2
Villa independiente de dos plantas en Chakvi para la venta bajo la llave 🔑 Cerca de Dreamlan…
$850,000
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Villa 5 habitaciones en Batumi, Georgia
Villa 5 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 259 m²
Número de plantas 3
Villa en Batumi, Distrito AeropuertoVenta villa de tres plantas en construcción en una zona …
$259,000
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Villa en Chakvi, Georgia
Villa
Chakvi, Georgia
Área 370 m²
Villa adosada Premium en venta en Chakvi 🌊🏔️📍 Ubicación: Chakvi (una zona tranquila con exce…
$970,000
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Villa 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Villa 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 87 m²
Número de plantas 2
Casa de lujo en Batumi con una llave de mano a sólo 300 metros de Batumi Boulevard y la play…
$155,730
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Villa 6 habitaciones en Kobuleti, Georgia
Villa 6 habitaciones
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 163 m²
Número de plantas 3
Villa for sale in the cottage village Kobuleti Village, just 100 meters from the sea and the…
$249,000
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Villa 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Villa 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 140 m²
Número de plantas 2
Casa adosada de lujo a sólo 300 metros de Batumi Boulevard y la playa a un precio atractivo.…
$175,730
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Villa 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Villa 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 145 m²
Número de plantas 2
Two-storey villa with an area of ​​145.4 m2. 250 meters from the sea. Ceiling height — 4 m. …
$380,000
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Villa 4 habitaciones en Chakvi, Georgia
Villa 4 habitaciones
Chakvi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 271 m²
Número de plantas 2
We present to you luxury villas in Chakvi on the Black Sea coast! The construction site of t…
$300,000
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Villa 2 habitaciones en Batumi, Georgia
Villa 2 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 165 m²
Número de plantas 1
For sale is a cozy villa with designer renovation with an area of ​​165 sq.m. The villa is l…
$445,500
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Villa 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Villa 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 164 m²
Número de plantas 3
For sale luxury villa with designer renovation with an area of ​​163.8 sq.m. The villa is lo…
$191,498
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Villa 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Villa 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 191 m²
Hill Village is a modern complex of view villas in a cozy suburb of Batumi.   The complex of…
$179,540
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Parámetros de las propiedades en Ayara, Georgia

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