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Villas en venta en Chakvi, Georgia

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6 propiedades total found
Villa 11 habitaciones en Chakvi, Georgia
Villa 11 habitaciones
Chakvi, Georgia
Habitaciones 11
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 2
Villa independiente de dos plantas en Chakvi para la venta bajo la llave 🔑 Cerca de Dreamlan…
$850,000
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Villa en Chakvi, Georgia
Villa
Chakvi, Georgia
Dormitorios 4
Villa Park Fantastic 4 bed villas for sale in Chakvi village 30 min away from Batumi. By mo…
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Аталанта
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Villa en Chakvi, Georgia
Villa
Chakvi, Georgia
Área 370 m²
Villa adosada Premium en venta en Chakvi 🌊🏔️📍 Ubicación: Chakvi (una zona tranquila con exce…
$970,000
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FA real estate
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Villa 5 habitaciones en Chakvi, Georgia
Villa 5 habitaciones
Chakvi, Georgia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 309 m²
Número de plantas 2
CHAKVI VILLAS Construction location: Chakvi.  Between Makhinjauri and Kobuleti. 18 km from B…
$324,885
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Villa 3 habitaciones en Chakvi, Georgia
Villa 3 habitaciones
Chakvi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 280 m²
Número de plantas 2
We present to you luxury villas in Chakvi on the Black Sea coast! The construction site of t…
$300,000
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Atlas property
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Villa 4 habitaciones en Chakvi, Georgia
Villa 4 habitaciones
Chakvi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 271 m²
Número de plantas 2
We present to you luxury villas in Chakvi on the Black Sea coast! The construction site of t…
$300,000
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