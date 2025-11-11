Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Georgia
  3. Kajetia
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Kajetia, Georgia

Villa Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en , Georgia
Villa 4 habitaciones
, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 195 m²
Número de plantas 2
Welcome to a unique gated eco-community of 14 luxurious premium-class villas, located in the…
$400,000
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Kisiskhevi, Georgia
Villa 4 habitaciones
Kisiskhevi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 209 m²
Número de plantas 1
A premium wine and tourism project founded in 2008 by a German entrepreneur in the heart of …
$400,000
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Kajetia, Georgia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir