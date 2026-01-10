Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Georgia
  3. Residencial
  4. Villa
  5. Garaje

Villas con garaje en venta en Georgia

Tiflis
18
Batumi
9
Ayara
94
Chakvi
5
Mostrar más
Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa 7 habitaciones en Tiflis, Georgia
Villa 7 habitaciones
Tiflis, Georgia
Habitaciones 7
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 293 m²
Número de plantas 2
Ahora en las villas independientes de Tbilisi en la ciudad por Izbrahnyx! Usted no compra só…
$560,000
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Georgia

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir