Piso en edificio nuevo Archi Horizon

ARCHI HORIZON

Ubicación

Archi Horizon es un complejo residencial premium situado en la zona verde de Ortachala, que ofrece impresionantes vistas panorámicas sobre Tbilisi. El proyecto está situado a pocos minutos de Freedom Square, a unos 10 minutos del centro histórico de la ciudad, y convenientemente cerca del aeropuerto internacional de Tbilisi.

Concepto & Estilo de vida

El complejo está diseñado para proporcionar un estilo de vida refinado y cómodo en uno de los distritos históricos de la ciudad. Elegante arquitectura, planificación moderna y amplios apartamentos crean un ambiente perfecto para la vida urbana contemporánea.

Infraestructura y Servicios

Los residentes tendrán acceso a una amplia gama de instalaciones premium, entre ellas:

• Piscina exterior

• Centro de fitness totalmente equipado

• Tribunales de Padel

• Campos de fútbol y baloncesto

• Salón de vecinos para socializar

• Aparcamiento seguro

Calidad de la construcción

El proyecto se está construyendo utilizando materiales de alta calidad, ecológicos y eficientes energéticamente. Estos incluyen bloques de construcción de eficiencia energética yTONG alemán y vidrio de baja emisión, garantizando comodidad a largo plazo, sostenibilidad y eficiencia energética.

Fecha de terminación

El proyecto está previsto que termine en febrero de 2029.