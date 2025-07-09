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Piso en edificio nuevo Archi Horizon

Tiflis, Georgia
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$53,650
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de
$1,450/m²
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ID: 35072
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 30/3/26

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  • País
    Georgia
  • Ciudad
    Tiflis
  • Dirección
    Vakhtang Gorgasali Street, 109

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2029

Sobre el complejo

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ARCHI HORIZON

Ubicación
Archi Horizon es un complejo residencial premium situado en la zona verde de Ortachala, que ofrece impresionantes vistas panorámicas sobre Tbilisi. El proyecto está situado a pocos minutos de Freedom Square, a unos 10 minutos del centro histórico de la ciudad, y convenientemente cerca del aeropuerto internacional de Tbilisi.

Concepto & Estilo de vida
El complejo está diseñado para proporcionar un estilo de vida refinado y cómodo en uno de los distritos históricos de la ciudad. Elegante arquitectura, planificación moderna y amplios apartamentos crean un ambiente perfecto para la vida urbana contemporánea.

Infraestructura y Servicios
Los residentes tendrán acceso a una amplia gama de instalaciones premium, entre ellas:
• Piscina exterior
• Centro de fitness totalmente equipado
• Tribunales de Padel
• Campos de fútbol y baloncesto
• Salón de vecinos para socializar
• Aparcamiento seguro

Calidad de la construcción
El proyecto se está construyendo utilizando materiales de alta calidad, ecológicos y eficientes energéticamente. Estos incluyen bloques de construcción de eficiencia energética yTONG alemán y vidrio de baja emisión, garantizando comodidad a largo plazo, sostenibilidad y eficiencia energética.

Fecha de terminación
El proyecto está previsto que termine en febrero de 2029.

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Tiflis, Georgia
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