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Apartamentos con Terraza en venta en Municipio de Kobuleti, Georgia

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Kobuleti
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Chakvi
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1 propiedad total found
Estudio 1 habitación en Kobuleti, Georgia
Estudio 1 habitación
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 31 m²
Piso 4/8
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Tipos de propiedades en Municipio de Kobuleti

estudios
1 habitación
2 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Municipio de Kobuleti, Georgia

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