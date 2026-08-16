Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Georgia
  3. Municipio de Kobuleti
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Municipio de Kobuleti, Georgia

;
Kobuleti
78
Chakvi
50
Apartamento Borrar
Eliminar
173 propiedades total found
Estudio 1 habitacion en Chakvi, Georgia
TOP TOP
Estudio 1 habitacion
Chakvi, Georgia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$126,684
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 2 habitaciones en Kobuleti, Georgia
TOP TOP
Apartamento 2 habitaciones
Kobuleti, Georgia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$213,312
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 2 habitaciones en Chakvi, Georgia
TOP TOP
Apartamento 2 habitaciones
Chakvi, Georgia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$195,770
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
It Is RealtyIt Is Realty
Estudio 2 habitaciones en Kobuleti, Georgia
Estudio 2 habitaciones
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 11/36
Renacimiento por Alianza es el primer desarrollo deportivo y de bienestar de la región, situ…
$111,843
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Kobuleti, Georgia
Estudio 1 habitación
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso 30/36
Renaissance by Alliance es el nuevo proyecto deportivo e innovador en la región, situado en …
$281,248
Dejar una solicitud
Estudio 3 habitaciones en Kobuleti, Georgia
Estudio 3 habitaciones
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Piso 11/36
Renacimiento por Alianza es el primer desarrollo deportivo y de bienestar de la región, situ…
$215,558
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Estudio 3 habitaciones en Kobuleti, Georgia
Estudio 3 habitaciones
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso 30/36
Renacimiento por Alianza es el primer desarrollo deportivo y de bienestar de la región, situ…
$281,248
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Chakvi, Georgia
Apartamento 2 habitaciones
Chakvi, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 3/12
Tekto Rakurs es un nuevo complejo residencial especial en el complejo de Chakvi, situado a s…
$56,050
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Chakvi, Georgia
Apartamento 1 habitacion
Chakvi, Georgia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Descripción del objeto: Este amplio estudio está situado en una planta alta en el Jardín Tro…
$87,919
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Estudio 1 habitación en Kobuleti, Georgia
Estudio 1 habitación
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 1/32
Grand Millennium Kobuleti Premium ComplexGrand Millennium Kobuleti es un nuevo proyecto insi…
$140,220
VAT
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Kobuleti, Georgia
Apartamento 2 habitaciones
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Piso 21/32
Grand Millennium Kobuleti Premium ComplexGrand Millennium Kobuleti es un nuevo proyecto insi…
$391,864
VAT
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Kobuleti, Georgia
Estudio 1 habitación
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 2/32
Grand Millennium Kobuleti Premium ComplexGrand Millennium Kobuleti es un nuevo proyecto insi…
$169,000
VAT
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Kobuleti, Georgia
Apartamento 2 habitaciones
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Piso 4/32
Grand Millennium Kobuleti Premium ComplexGrand Millennium Kobuleti es un nuevo proyecto insi…
$318,000
VAT
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Kobuleti, Georgia
Apartamento 3 habitaciones
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Piso 22/28
Amplios apartamentos de 2 habitaciones con impresionantes vistas al mar y las montañas
$199,374
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Kobuleti, Georgia
Apartamento 3 habitaciones
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
Piso 12/26
RenacimientoSituado en Kobuleti, 1a línea 30 m del marEl Renacimiento es otro innovador proy…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Zvezda
Idiomas hablados
Русский
Telegram Escribir en Telegram
Estudio 1 habitación en Kobuleti, Georgia
Estudio 1 habitación
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 10/12
Venta de un amplio y luminoso estudio con vistas directas al mar en un nuevo complejo reside…
$69,800
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Kobuleti, Georgia
Apartamento 1 habitación
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 14/36
Proyecto de inversión en Georgia!LCD se encuentra en Kobuleti, primera línea 30 m del marEl …
$62,800
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Zvezda
Idiomas hablados
Русский
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 1 habitación en Kobuleti, Georgia
Apartamento 1 habitación
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 1
Área 26 m²
Piso 23/23
Código 20260731085900Estudio de 25.8 m2 en Wyndham Garden, Kobuleti (Georgia)Un estudio comp…
$60,899
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Dmd consulting
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Estudio 1 habitación en Kobuleti, Georgia
Estudio 1 habitación
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Piso 1/13
$31,875
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Your Invest Home
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
Apartamento 1 habitación en Kobuleti, Georgia
Apartamento 1 habitación
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 1
Área 29 m²
Piso 17/25
Código: 20260718111824Estudio de 29.1 m2 en Wyndham Garden, Kobuleti, GeorgiaUn estudio mode…
$62,964
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Dmd consulting
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 2 habitaciones en Kobuleti, Georgia
Apartamento 2 habitaciones
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 2
Área 67 m²
Piso 17/25
Código 20260722072624 Apartamentos con 1 dormitorio 67.2 m2 en Wyndham Garden, Kobuleti (Geo…
$138,793
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Dmd consulting
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 1 habitacion en Kobuleti, Georgia
Apartamento 1 habitacion
Kobuleti, Georgia
Dormitorios 1
Área 30 m²
El innovador proyecto deportivo y recreativo se encuentra en el complejo clima-balneológico …
$59,064
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Kobuleti, Georgia
Apartamento 1 habitación
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Piso 2/12
$39,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Your Invest Home
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
Apartamento 1 habitación en Kobuleti, Georgia
Apartamento 1 habitación
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 5/25
Pullman* LCD se encuentra - Tsikhisdziri, a 20 km de Batumi, a 3 km de la ciudad de Kobuleti…
$79,900
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Zvezda
Idiomas hablados
Русский
Apartamento 3 habitaciones en Chakvi, Georgia
Apartamento 3 habitaciones
Chakvi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 107 m²
Piso 7/18
Se vende acogedor y luminoso Apartamento de dos Dormitorios con vistas frontales al mar en e…
$273,000
Dejar una solicitud
Apartamento en Kobuleti, Georgia
Apartamento
Kobuleti, Georgia
$70,696
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Apartamento 1 habitación en Kobuleti, Georgia
Apartamento 1 habitación
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Piso 9/36
¡Un proyecto de inversión en Georgia!LCD se encuentra en Kobuleti, primera línea 30 m del ma…
$62,189
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Zvezda
Idiomas hablados
Русский
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 3 habitaciones en Kobuleti, Georgia
Apartamento 3 habitaciones
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 106 m²
Piso 18/28
Amplio apartamento de 2 habitaciones con impresionantes vistas a las montañas
$187,968
Dejar una solicitud
Estudio en Kobuleti, Georgia
Estudio
Kobuleti, Georgia
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Piso 26/28
Estudio apartamento con impresionantes vistas del mar y las montañas
$83,375
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Chakvi, Georgia
Estudio 1 habitación
Chakvi, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Piso 6/12
Estudio de venta en marco negro en LCD Tekto Rakurs.En un complejo residencial de élite de t…
$33,000
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Municipio de Kobuleti

estudios
1 habitación
2 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Municipio de Kobuleti, Georgia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir