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Apartamentos cerca del club de golf en venta en Municipio de Kobuleti, Georgia

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Kobuleti
78
Chakvi
50
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1 propiedad total found
Apartamento 1 habitación en Kobuleti, Georgia
Apartamento 1 habitación
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 8/28
Wellness Resort Swiss Clinic 5* KOBULETI20% de descuento = 12.200 USDEstudio 35 m2 - $61,000…
$60,000
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Tipos de propiedades en Municipio de Kobuleti

estudios
1 habitación
2 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Municipio de Kobuleti, Georgia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
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con Vistas al mar
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