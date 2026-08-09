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Apartamentos en venta en Kobuleti, Georgia

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114 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Kobuleti, Georgia
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Apartamento 2 habitaciones
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 4/11
🔥 ¡Venta urgente!Amplio apartamento de 2 habitaciones en venta en el corazón de Kobuleti, en…
$65,000
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Apartamento 2 habitaciones en Kobuleti, Georgia
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Apartamento 2 habitaciones
Kobuleti, Georgia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$213,312
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Estudio 3 habitaciones en Kobuleti, Georgia
Estudio 3 habitaciones
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Piso 11/36
Renacimiento por Alianza es el primer desarrollo deportivo y de bienestar de la región, situ…
$215,558
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TekceTekce
Estudio 2 habitaciones en Kobuleti, Georgia
Estudio 2 habitaciones
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 11/36
Renacimiento por Alianza es el primer desarrollo deportivo y de bienestar de la región, situ…
$111,843
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Estudio 3 habitaciones en Kobuleti, Georgia
Estudio 3 habitaciones
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso 30/36
Renacimiento por Alianza es el primer desarrollo deportivo y de bienestar de la región, situ…
$281,248
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Estudio 1 habitación en Kobuleti, Georgia
Estudio 1 habitación
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso 30/36
Renaissance by Alliance es el nuevo proyecto deportivo e innovador en la región, situado en …
$281,248
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Apartamento 2 habitaciones en Kobuleti, Georgia
Apartamento 2 habitaciones
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 2
Área 68 m²
Piso 14/25
Código 20260716101238Apartamento No 132 en Wyndhum Garden, Batumi1 dormitorio Silencio 68.0 …
$120,304
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Apartamento 2 habitaciones en Kobuleti, Georgia
Apartamento 2 habitaciones
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
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Área 65 m²
Piso 23/23
Code20260801081152Apartamento con 1 dormitorio 65.1 m2 en Wyndham Garden, Kobuleti (Georgia)…
$153,507
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Apartamento 1 habitación en Kobuleti, Georgia
Apartamento 1 habitación
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 1
Área 29 m²
Piso 23/23
Code20260731115023Estudio de 29.1 m2 en Wyndham Garden, Kobuleti, GeorgiaOfrecemos un estudi…
$68,618
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Apartamento 2 habitaciones en Kobuleti, Georgia
Apartamento 2 habitaciones
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 2
Área 72 m²
Piso 12/25
Code20260804074541N103 Apartamentos en Wyndhum Garden – un espacio donde la comodidad satisf…
$151,515
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Apartamento 2 habitaciones en Kobuleti, Georgia
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Kobuleti, Georgia
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Área 65 m²
Piso 14/25
Código 20260717090617Apartamento 136 en Wyndham Garden Kobuleti1 dormitorio Ø 64,9 m2Amplio …
$104,440
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Apartamento 2 habitaciones en Kobuleti, Georgia
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Kobuleti, Georgia
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Dormitorios 1
Área 66 m²
Piso 19/23
Código 20260801083557Apartamento con 1 dormitorio 59 m2 en Wyndham Garden, Kobuleti (Georgia…
$136,175
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Apartamento 1 habitación en Kobuleti, Georgia
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Kobuleti, Georgia
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Dormitorios 1
Área 37 m²
Piso 19/23
Código 2026080108281537.1 m2 estudio en Wyndham Garden, Kobuleti (Georgia)Ofrecemos un ampli…
$82,015
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Apartamento 2 habitaciones en Kobuleti, Georgia
Apartamento 2 habitaciones
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 2
Área 62 m²
Piso 14/25
Código 20260716095315Apartamento 131 en Wyndham Garden, Kobuleti1 dormitorio Silencio 62,2 m…
$106,986
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Apartamento en Kobuleti, Georgia
Apartamento
Kobuleti, Georgia
Número de plantas 29
El primer complejo multifuncional de Wyndham Garden Kobuleti en Kobuleti desde Loft Towers, …
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Apartamento 1 habitación en Kobuleti, Georgia
Apartamento 1 habitación
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 1
Área 26 m²
Piso 23/23
Código 20260731085900Estudio de 25.8 m2 en Wyndham Garden, Kobuleti (Georgia)Un estudio comp…
$60,860
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Apartamento 2 habitaciones en Kobuleti, Georgia
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Kobuleti, Georgia
Habitaciones 2
Área 68 m²
Piso 18/25
Código 20260722072016 Apartamentos con 1 dormitorio 68 m2 en Wyndham Garden, Kobuleti (Georg…
$126,987
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Apartamento 2 habitaciones en Kobuleti, Georgia
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Kobuleti, Georgia
Habitaciones 2
Área 60 m²
Piso 4/25
Código 20260714072023Espacioso apartamento de 2 dormitorios 60 m2 - opción ideal para vivir …
$128,265
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Apartamento 1 habitación en Kobuleti, Georgia
Apartamento 1 habitación
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 1
Área 30 m²
Piso 18/25
Código 2026072206541430.2 m2 estudio en Wyndham Garden, Kobuleti (Georgia)Ofrecemos un estud…
$66,786
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Apartamento 2 habitaciones en Kobuleti, Georgia
Apartamento 2 habitaciones
Kobuleti, Georgia
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Área 65 m²
Piso 14/25
Código: 20260717091328Apartamento 158 en Wyndham Garden Kobuleti1 dormitorio Ø 65,1 m2Exclus…
$140,767
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Apartamento 2 habitaciones en Kobuleti, Georgia
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Kobuleti, Georgia
Habitaciones 2
Área 62 m²
Piso 18/25
Código 20260722074746Apartamento con 1 dormitorio 62.1 m2 en Wyndham Garden, Kobuleti (Georg…
$112,918
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Apartamento 1 habitación en Kobuleti, Georgia
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Kobuleti, Georgia
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Área 40 m²
Piso 14/25
Código 20260716104955Estudio #135 en Wyndham Garden, Kobuleti40.9 m2 Silencio 14 pisoUn estu…
$90,449
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Kobuleti, Georgia
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Apartamento 1 habitación en Kobuleti, Georgia
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Kobuleti, Georgia
Habitaciones 1
Área 46 m²
Piso 23/23
Code202607308303946.2 m2 estudio en Wyndham Garden, Kobuleti, GeorgiaOfrecemos un amplio est…
$111,252
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Kobuleti, Georgia
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Área 67 m²
Piso 17/25
Código 20260722072624 Apartamentos con 1 dormitorio 67.2 m2 en Wyndham Garden, Kobuleti (Geo…
$138,703
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Área 45 m²
Piso 18
Código 2026072207330344.6 m2 estudio en Wyndham Garden, Kobuleti, GeorgiaOfrecemos un amplio…
$92,056
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Piso 14/25
Código 20260716104149Estudio #134 en Wyndhum Garden, Batumi44,6 m2 Silencioso 14 pisoUn estu…
$87,672
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Piso 19/23
Código 2026080108192946.2 m2 estudio en Wyndham Garden, Kobuleti, GeorgiaOfrecemos un amplio…
$106,671
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Área 66 m²
Piso 23/23
Código 20260731 084706 Apartamentos con 1 dormitorio 66 m2 en Wyndham Garden, Kobuleti (Geor…
$126,496
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Habitaciones 2
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Piso 12/25
Código: 20260715112430Apartamento 109 en venta en Wyndham Garden-KobuletiModerno apartamento…
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