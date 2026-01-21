NEXUS Ingeniería y Consultoría S.A.S. es una empresa colombiana especializada en la estructuración, gerencia, diseño, promoción, venta y construcción de proyectos inmobiliarios, con presencia y enfoque estratégico en el Eje Cafetero.
Nace de la convicción de que construir va más allá de levantar estructuras: es crear valor, cuidar cada detalle y convertir cada proyecto en una inversión sólida y confiable. En Nexus integramos ingeniería, arquitectura, planeación financiera y visión comercial, ofreciendo soluciones integrales que acompañan al cliente desde la idea inicial hasta la entrega final.
Nuestro trabajo se distingue por el rigor técnico, la transparencia, la excelencia en la ejecución y un enfoque humano, entendiendo que cada proyecto representa sueños, patrimonio y futuro. Atendemos a inversionistas, desarrolladores y familias que buscan seguridad, calidad, valorización y experiencias de vida bien pensadas.
En Nexus Ingeniería y Consultoría S.A.S. materializamos proyectos con propósito, combinando conocimiento, innovación y compromiso para construir espacios que trascienden en el tiempo.
1. Estructuración y Gerencia de Proyectos
• Formulación y viabilidad técnica, financiera y legal.
• Planeación estratégica y cronogramas de obra.
• Presupuestos, control de costos y seguimiento de ejecución.
• Gerencia integral de proyectos inmobiliarios y de construcción.
2. Diseño Arquitectónico y Técnico
• Diseño arquitectónico conceptual y ejecutivo.
• Diseños estructurales, hidráulicos, sanitarios y eléctricos.
• Estudios técnicos y asesorías especializadas.
• Paquetes de diseño para vivienda, comercio y proyectos campestres.
3. Construcción y Obras
• Construcción de viviendas urbanas y campestres.
• Construcción bajo modalidad llave en mano o a todo costo.
• Remodelaciones, ampliaciones y adecuaciones.
• Ejecución con altos estándares de calidad y control técnico.
4. Promoción y Comercialización Inmobiliaria
• Venta de proyectos inmobiliarios propios y de terceros.
• Estrategias de marketing y lanzamiento de proyectos.
• Acompañamiento comercial y cierre de ventas.
• Atención personalizada a compradores e inversionistas.
5. Consultoría Inmobiliaria y de Inversión
• Análisis de mercado y estudios de valorización.
• Estructuración de proyectos para inversión y rentabilidad (ROI).
• Asesoría en compra, venta y desarrollo de propiedades.
• Evaluación de oportunidades inmobiliarias.
6. Acompañamiento Integral al Cliente
• Asesoría personalizada durante todo el proceso.
• Gestión de trámites, permisos y coordinaciones técnicas.
• Atención postventa y seguimiento del proyecto.