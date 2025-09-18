Sobre el desarrollador

Estamos orgullosos de presentar nuestro nuevo proyecto Storia Del mare resort, uno de los

proyectos más lujosos en el centro de Hurghada

El complejo Storia Del Mare está siendo desarrollado por CASTELLO.

El complejo cuenta con un paseo marítimo frente al mar, unidades con vista al mar y vistas panorámicas de las islas del Mar Rojo. Múltiples entradas y ascensores para una estancia independiente

CASTELLO fue fundada en 1999 para satisfacer la creciente demanda de proyectos turísticos en Hurghada. Después del exitoso lanzamiento del proyecto New Cairo Capital y de nuestros muchos años de experiencia en la satisfacción de los huéspedes de nuestros hoteles



TARIFA DE MANTENIMIENTO PARA LA ENTREGA CASI 200 m ORILLA DEL MAR

10500 metros cuadrados de terreno total

UNA SELECCIÓN DE MÁS DE 650 unidades residenciales Entrega en un año

En el centro de Hurghada

Directamente al hotel Hilton Platz

A 10 minutos del aeropuerto y 15 minutos de El Gouna

