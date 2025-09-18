  1. Realting.com
  2. Desarrolladores
  3. castello

castello

Egipto, Hurgada
;
Dejar una solicitud
Company type
Company type
Promotor
Gründungsjahr des Unternehmens
Gründungsjahr des Unternehmens
2023
En la plataforma
En la plataforma
1 año 5 meses
Idiomas hablados
Idiomas hablados
English, Русский, Polski
Página web
Página web
Castelloeg.com
Sobre el desarrollador

Acerca de nosotros
Estamos orgullosos de presentar nuestro nuevo proyecto Storia Del mare resort, uno de los

proyectos más lujosos en el centro de Hurghada
El complejo Storia Del Mare está siendo desarrollado por CASTELLO.

El complejo cuenta con un paseo marítimo frente al mar, unidades con vista al mar y vistas panorámicas de las islas del Mar Rojo. Múltiples entradas y ascensores para una estancia independiente

CASTELLO fue fundada en 1999 para satisfacer la creciente demanda de proyectos turísticos en Hurghada. Después del exitoso lanzamiento del proyecto New Cairo Capital y de nuestros muchos años de experiencia en la satisfacción de los huéspedes de nuestros hoteles


 TARIFA DE MANTENIMIENTO PARA LA ENTREGA CASI 200 m ORILLA DEL MAR
10500 metros cuadrados de terreno total
UNA SELECCIÓN DE MÁS DE 650 unidades residenciales Entrega en un año
¡Hablemos de tu inversión!

VISÍTANOS
En el centro de Hurghada
Directamente al hotel Hilton Platz
A 10 minutos del aeropuerto y 15 minutos de El Gouna
 

Servicios

Acerca de nosotros
Estamos orgullosos de presentar nuestro nuevo proyecto Storia Del mare resort, uno de los

proyectos más lujosos en el centro de Hurghada
El complejo Storia Del Mare está siendo desarrollado por CASTELLO.

El complejo cuenta con un paseo marítimo frente al mar, unidades con vista al mar y vistas panorámicas de las islas del Mar Rojo. Múltiples entradas y ascensores para una estancia independiente

CASTELLO fue fundada en 1999 para satisfacer la creciente demanda de proyectos turísticos en Hurghada. Después del exitoso lanzamiento del proyecto New Cairo Capital y de nuestros muchos años de experiencia en la satisfacción de los huéspedes de nuestros hoteles


 TARIFA DE MANTENIMIENTO PARA LA ENTREGA CASI 200 m ORILLA DEL MAR
10500 metros cuadrados de terreno total
UNA SELECCIÓN DE MÁS DE 650 unidades residenciales Entrega en un año
¡Hablemos de tu inversión!

VISÍTANOS
En el centro de Hurghada
Directamente al hotel Hilton Platz
A 10 minutos del aeropuerto y 15 minutos de El Gouna
 

Otros desarrolladores
ElBatal Group
Egipto, El Cairo
Gründungsjahr des Unternehmens 1982
Al-Batal Group for Real Estate Development es el resultado de éxitos continuos durante 40 años hasta ahoraLa empresa fue fundada por Eng. Samir Doss en 1978, que comenzó como contratista independiente, y la empresacontribuyó a establecer sus reglas y valores desde los primeros momentos hasta…
Dejar una solicitud
Volver a Dejar una solicitud
Realting.com
Ir