  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Yialia
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Yialia, Chipre

2 propiedades total found
Apartamento en Yialia, Chipre
Apartamento
Yialia, Chipre
For sale land of 2174 sq.m. in Gialia (Polis Chrisohous). It has frontage about 56m. and fal…
$336,751
Dejar una solicitud
Apartamento en Yialia, Chipre
Apartamento
Yialia, Chipre
Don't miss out!!! Beach front line, premium location. Available for sale is the 1/6 share of…
$447,066
Dejar una solicitud
Parámetros de las propiedades en Yialia, Chipre

