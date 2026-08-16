Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Yialia
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Yialia, Chipre

;
3 propiedades total found
Apartamento en Yialia, Chipre
Apartamento
Yialia, Chipre
Venta terreno de 2174 metros cuadrados en Gialia (Polis Chrisohous). Tiene una fachada de un…
$334,173
Dejar una solicitud
Apartamento en Yialia, Chipre
Apartamento
Yialia, Chipre
No te pierdas! Primera línea de playa, ubicación premium. Disponible para la venta es la par…
$443,644
Dejar una solicitud
Villa en Yialia, Chipre
Villa
Yialia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 149 m²
Esta impresionante villa de 3 dormitorios combina magistralmente la arquitectura moderna con…
$928,322
Dejar una solicitud
It Is RealtyIt Is Realty
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Yialia, Chipre

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir