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Villas con piscina en venta en Yeroskipou, Chipre

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11 propiedades total found
Villa en Yeroskipou, Chipre
Villa
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Área 236 m²
For sale: 3-bedroom villa in Olivelia Homes, Geroskipou area, Paphos. A modern project wi…
$561,702
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Villa en Yeroskipou, Chipre
Villa
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Área 277 m²
For sale: 3-bedroom villa in Olivelia Homes, Geroskipou area, Paphos. A modern project wi…
$585,358
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Villa en Yeroskipou, Chipre
Villa
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 202 m²
For sale: Elegant two-bedroom villa in Baia, Kato Paphos, just steps from the sea. This v…
$762,770
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Yeroskipou, Chipre
Villa
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Artemis Villas — Elegant Three-Bedroom Villa with Rooftop Garden, Pool, and Sea Views Thi…
$833,180
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Villa en Yeroskipou, Chipre
Villa
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 615 m²
Número de plantas 2
Elite Residences — Spacious Four-Bedroom Villa with Premium Coastal Living The four-bedro…
$1,76M
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Villa en Yeroskipou, Chipre
Villa
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
For sale: Modern three-bedroom villa in Elysian Homes II with optional private pool. This el…
$792,108
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Villa en Yeroskipou, Chipre
Villa
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 4
Área 261 m²
For sale: Luxurious four-bedroom villa at El Pez Luxury Living, Paphos — blending nature, hi…
$1,47M
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Villa en Yeroskipou, Chipre
Villa
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Artemis Villas — Elegant Three-Bedroom Villa with Pool and Rooftop Garden This elegant th…
$809,710
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Villa en Yeroskipou, Chipre
Villa
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 334 m²
For sale: Elegant two-bedroom villa in Baia, Kato Paphos. This exclusive beachfront developm…
$786,240
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Villa 3 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Villa 3 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Habitaciones 3
Olivia Homes offers breathtaking panoramic views of the sea, cityscape, and surrounding land…
$752,715
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Villa en Yeroskipou, Chipre
Villa
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Olivia Homes offers breathtaking panoramic views of the sea, cityscape, and surrounding land…
$893,147
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