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Apartamentos del mar en venta en Yeroskipou, Chipre

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áticos
21
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14
1 habitación
153
2 habitaciones
308
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48 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
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Yeroskipou, Chipre
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Apartamento 3 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
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Un diseño de apartamento prometedor cada día lleno de elegancia, comodidad y vistas impresio…
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Apartamento 1 habitacion en Yeroskipou, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 1
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Área 54 m²
Apartamento de lujo de un dormitorio que promete cada día lleno de elegancia, comodidad y vi…
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Yeroskipou, Chipre
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Área 86 m²
Este apartamento está diseñado para capturar impresionantes vistas al mar. El apartamento c…
$368,743
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Apartamento 1 habitacion en Yeroskipou, Chipre
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Apartamento 1 habitacion en Yeroskipou, Chipre
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Apartamento 3 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
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Exclusivo desarrollo boutique en Koloni, Paphos Una oportunidad realmente rara para poseer …
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Apartamento 1 habitacion en Yeroskipou, Chipre
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Apartamento 4 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
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Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 4
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Esta lujosa villa de 4 dormitorios, se encuentra a sólo 400 metros del mar, combina el diseñ…
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$391,789
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