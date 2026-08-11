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Propiedades residenciales en venta en Vavla, Chipre

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2 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Vavla, Chipre
Casa 3 habitaciones
Vavla, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
La casa consta de un salón de planta abierta, cocina y comedor, dormitorio y loo/ducha en la…
$479,139
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Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Apartamento 3 habitaciones en Vavla, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Vavla, Chipre
Habitaciones 3
Área 152 m²
Se vende en construcción apartamento de tres dormitorios en el centro de la ciudad - provinc…
$425,420
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Parámetros de las propiedades en Vavla, Chipre

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De lujo
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