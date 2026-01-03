Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos con Jardín en venta en Vasa Koilaniou, Chipre

3 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Vassa, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Vassa, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Acogedora casa tradicional de pueblo ahora en el mercado. La casa consta de cuatro dormitori…
$345,697
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Vassa, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Vassa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
En venta es una encantadora casa unifamiliar situada en el hermoso pueblo de Vasa Koilaniou.…
$172,848
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Vassa, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Vassa, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 220 m²
Construcción de piedra restaurada en el corazón de la aldea Vasa Koilaniou, compuesta por tr…
$368,743
Dejar una solicitud
Parámetros de las propiedades en Vasa Koilaniou, Chipre

