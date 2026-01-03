Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos en venta en Vasa Koilaniou, Chipre

8 propiedades total found
Apartamento en Vassa, Chipre
Apartamento
Vassa, Chipre
LAND of 10034m2 IN VASA KOILANIOUAgricultural land of 10034m2, in Vasa Koilaniou. La tierra …
$40,331
Apartamento en Vassa, Chipre
Apartamento
Vassa, Chipre
Terreno residencial en la localidad de Vasa Koilaniou en Limassol. Tiene una forma irregular…
$132,517
Apartamento 4 habitaciones en Vassa, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Vassa, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Acogedora casa tradicional de pueblo ahora en el mercado. La casa consta de cuatro dormitori…
$345,697
Apartamento 3 habitaciones en Vassa, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Vassa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 242 m²
Descubra esta casa unifamiliar en venta en la zona serena de Vasa Koilaniou. Con un generoso…
$194,742
Apartamento 3 habitaciones en Vassa, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Vassa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
En venta es una encantadora casa unifamiliar situada en el hermoso pueblo de Vasa Koilaniou.…
$172,848
Apartamento en Vassa, Chipre
Apartamento
Vassa, Chipre
Actualmente hay una tierra agrícola de 7024 m2 situada en la localidad de Vasa Koilaniou. La…
$86,424
Apartamento en Vassa, Chipre
Apartamento
Vassa, Chipre
La tierra tiene una carretera registrada tocándola y hay agua y electricidad en la zona. Ide…
$57,616
Apartamento 4 habitaciones en Vassa, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Vassa, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 220 m²
Construcción de piedra restaurada en el corazón de la aldea Vasa Koilaniou, compuesta por tr…
$368,743
Parámetros de las propiedades en Vasa Koilaniou, Chipre

