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Apartamentos del mar en venta en Tsada, Chipre

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2 habitaciones
18
3 habitaciones
27
4 habitaciones
15
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3 propiedades total found
Apartamento 5 habitaciones en Tsada, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Tsada, Chipre
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 236 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Tsada, Pafos, Chipre
$1,98M
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Apartamento 4 habitaciones en Tsada, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Tsada, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 109 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Tsada, Pafos, Chipre
$1,20M
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Apartamento 5 habitaciones en Tsada, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Tsada, Chipre
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 325 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Tsada, Pafos, Chipre
$1,98M
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Parámetros de las propiedades en Tsada, Chipre

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
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