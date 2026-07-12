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Casas con Jardín en Venta en Trimiklini, Chipre

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Casa 4 habitaciones en Trimiklini, Chipre
Casa 4 habitaciones
Trimiklini, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Casa unifamiliar amueblada de 4 dormitorios en la zona forestal del sur de Moniatis. Cómodo …
$628,041
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Parámetros de las propiedades en Trimiklini, Chipre

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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