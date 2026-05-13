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Casas en la montaña en Venta en Trimiklini, Chipre

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Casa 2 habitaciones en Trimiklini, Chipre
Casa 2 habitaciones
Trimiklini, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 113 m²
Situado en el tranquilo pueblo montañoso de Trimiklini, esta encantadora residencia construi…
$246,720
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Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
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