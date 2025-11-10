Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos del mar en venta en Telliria Community Cluster, Chipre

2 propiedades total found
Apartamento en Pachyammos, Chipre
Apartamento
Pachyammos, Chipre
This breathtaking residential land in Pachyammos, Nicosia, offers the perfect blend of natur…
$290,302
Dejar una solicitud
Apartamento en Kokkina, Chipre
Apartamento
Kokkina, Chipre
Welcome to one of Cyprus’s most coveted coastal treasures: a privileged seafront plot in Pac…
$749,178
Dejar una solicitud
Parámetros de las propiedades en Telliria Community Cluster, Chipre

