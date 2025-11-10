Propiedades residenciales en venta en Telliria Community Cluster, Chipre

Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamento en Kato Pyrgos, Chipre
Apartamento
Kato Pyrgos, Chipre
This 900-square-meter plot in Kato Pyrgos, Nicosia, falls under Zone H2b, which allows for a…
$87,091
Apartamento en Pachyammos, Chipre
Apartamento
Pachyammos, Chipre
Land of 1598sqm in a walking distance to the sea . With building density 90% , coverag…
$203,212
Apartamento en Kato Pyrgos, Chipre
Apartamento
Kato Pyrgos, Chipre
Residential land of 4683sqm located in KatoPyrgosof Nicosia with the following features…
$348,363
Apartamento en Pigenia, Chipre
Apartamento
Pigenia, Chipre
We are excited to present two adjacent plots of land in Pigenia, (Pyrgos ) a picturesque vil…
$313,527
Apartamento en Pachyammos, Chipre
Apartamento
Pachyammos, Chipre
New reduce price for quick sale! Only 29.500 euros! Residential land is available for sale…
$34,256
Apartamento en Pigenia, Chipre
Apartamento
Pigenia, Chipre
Residential land of 8027sqm in Pigenia with the following features: Building density:45% …
$232,242
Apartamento en Kato Pyrgos, Chipre
Apartamento
Kato Pyrgos, Chipre
Residential land of 5500 sqmwith building density 90%, coverage 50% and 2 floors allowance w…
$267,078
Apartamento en Pigenia, Chipre
Apartamento
Pigenia, Chipre
Residential land of 7358sqm located in Pigeniawith the following features: Building dens…
$232,242
Apartamento en Pachyammos, Chipre
Apartamento
Pachyammos, Chipre
This breathtaking residential land in Pachyammos, Nicosia, offers the perfect blend of natur…
$290,302
Apartamento en Kokkina, Chipre
Apartamento
Kokkina, Chipre
Welcome to one of Cyprus’s most coveted coastal treasures: a privileged seafront plot in Pac…
$749,178
