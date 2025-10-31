Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Alquiler a largo plazo de pisos y apartamentos con vistas a la montaña en Chipre

Apartamento 2 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 89 m²
Perfectly located in Agios Athanasios area in Limassol, easy access to the highway , yet f…
$2,555
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 5 habitaciones en Tremithousa, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Tremithousa, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 250 m²
Fully furnished 5 bedroom villa in Tremithousa Brand new furniture Private swimming po…
$3,484
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 5 habitaciones en Lasa, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Lasa, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 321 m²
Three -IN - One We are thrilled to introduce three enchanting properties for rent in the …
$3,484
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Seafront two bedroom apartment located in Agios Tychonas (tourist area) is available now. …
$3,484
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Located just north of the highway in a quiet central suburb, this spacious property, with an…
$3,077
por mes
Dejar una solicitud
