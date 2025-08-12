Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Nicosia, Chipre

Apartamento 2 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Disfrute de una sofisticada vida urbana con este exquisito apartamento de 2 dormitorios, ide…
$1,459
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Disfrute de una sofisticada vida urbana con este exquisito apartamento de 2 dormitorios, ide…
$1,459
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
For rent an Architecturally Designed apartment of 3 bedroom  with roof garden in the central…
$1,635
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Introducing a Luxurious and Spacious 3-Bedroom Ground-Floor Residence with Separate Maid's r…
$2,125
por mes
Apartamento 1 habitacion en Nicosia, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Nicosia, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Design apartment located in the City Center of Nicosia. The asset offer one bedroom, a livin…
$1,774
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 147 m²
Immerse yourself in unparalleled luxury with this upscale apartment for rent in the heart of…
$3,269
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Luxurious living in one of the best building in city center of Nicosia. The tenant can use …
$2,495
por mes
Apartamento 1 habitacion en Nicosia, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Nicosia, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 69 m²
A modern one bedroom apartment in the City Centre close to all amenities offering amazing views
$1,996
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Dive into unparalleled luxury with this upscale apartment for rent in the heart of Nicosia, …
$2,779
por mes
Apartamento 4 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 304 m²
Step into a realm of luxury and elegance with this remarkable entire-floor penthouse, situat…
$6,866
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Modern Apartment is now available for rent in Strovolos area very close to the central Nicos…
$1,962
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
This apartment provides a fantastic opportunity to enjoy the city center while living in per…
$3,814
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 3
Área 190 m²
Nicosia’s most iconic new building offers fully furnished and serviced apartments. All with…
$6,098
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
This apartment provides a fantastic opportunity to enjoy the city center while living in per…
$5,013
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
This elegant apartment, conveniently situated within walking distance to Nicosia's city cent…
$1,635
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Excellent apartment located in the City Center of Nicosia. The flat offers  two  spacious be…
$2,218
por mes
Apartamento 1 habitacion en Nicosia, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Nicosia, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
This beautiful building is Situated in the heart of the city and offers a resort-style facil…
$1,635
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 152 m²
For Rent Super Luxurious 3 bed Penthouse in Nicosia, Ayioi Omologites , duplex penthouse loc…
$1,996
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
An impressive two bed apartments in the City Centre offering amazing views.
$2,772
por mes
Apartamento 1 habitacion en Nicosia, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Nicosia, Chipre
Dormitorios 1
Área 70 m²
El nuevo edificio más emblemático de Nicosia ofrece apartamentos completamente amueblados y …
$2,772
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Quiet Gem In A Bustling Inner City Hub located in  Agioi Omologites, to the most fantastic a…
$2,616
por mes
Apartamento 4 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 4
Área 206 m²
Four bedroom apartment 206sqm set on the first floor of a three storey building located in a…
$4,435
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 134 m²
This beautiful property is Situated in the heart of the city, standing at an impressive buil…
$4,904
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 148 m²
Exquisite Whole Floor Apartment in Exclusive Agioi Omologites area walking distance to the c…
$2,670
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
This apartment provides a fantastic opportunity to enjoy the city center while living in per…
$3,596
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 156 m²
Experience unmatched luxury with this upscale apartment for rent in the heart of Nicosia, pr…
$4,359
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 147 m²
Modern apartment located in the City Center of Nicosia. The flat offers  three spacious bedr…
$2,439
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 156 m²
An impressive Three bedroom apartment located in Nicosia  City Centre. The property benefit…
$5,544
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 147 m²
Beautiful apartment located in the City Center of Nicosia. The flat offers  three spacious b…
$3,326
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Immerse yourself in unrivaled luxury with this upscale apartment for rent in the heart of Ni…
$3,705
por mes
