Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Strovolos
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Apartamento

Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Strovolos, Chipre

Apartamento Borrar
Eliminar
8 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Strovolos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Strovolos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Entra en un mundo de elegancia refinada con este excepcional apartamento de 3 dormitorios en…
$4,669
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Apartamento 2 habitaciones en Strovolos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Strovolos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Este encantador apartamento de dos dormitorios, situado en el segundo piso de un pequeño edi…
$1,080
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Apartamento 2 habitaciones en Strovolos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Strovolos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
Luxurious 2 bedroom apartment partly furnsihed in an exclusive, quiet neighborhood in Old St…
$1,199
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Strovolos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Strovolos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 223 m²
An exceptional 3 bedroom penthouse in Strovolos area offering bespoke and stylish interiors …
$1,996
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Strovolos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Strovolos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
For Rent 2 Bedroom plus office space furnished Apartment in Eleonon area of strovolos close …
$1,417
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento en Strovolos, Chipre
Apartamento
Strovolos, Chipre
Área 456 m²
New upscale office spaces available for RENT 684sqm in  Strovolos Area, conveniently located…
$11,927
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Strovolos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Strovolos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Nestled within the prestigious locale of Strovolos, this exquisite, newly constructed apartm…
$1,689
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Strovolos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Strovolos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 122 m²
Welcome to this exceptional three-bedroom contemporary penthouse located in the tranquil sub…
$408,683
por mes
Dejar una solicitud