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Villas del mar en venta en Peyia, Chipre

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11 propiedades total found
Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 293 m²
INFINITY — Luxurious Four-Bedroom Villa in Peyia, Paphos INFINITY is part of an exclusive r…
$762,770
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 800 m²
INFINITY — Luxurious Five-Bedroom Villa in Peyia, Paphos INFINITY is part of an exclusive r…
$1,64M
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 220 m²
Villa de lujo en venta en cuevas de mar, Peyia, Paphos Presentando esta impresionante villa…
$1,74M
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TekceTekce
Villa 6 habitaciones en Peyia, Chipre
Villa 6 habitaciones
Peyia, Chipre
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 255 m²
Número de plantas 3
Enclavado en las pintorescas colinas del pueblo de Peyia, el proyecto de ocho villas de Stas…
$909,376
VAT
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Desarrollador
Stasis Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 220 m²
Villa de lujo en venta en cuevas de mar, Peyia, Paphos Presentando esta impresionante villa…
$1,74M
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 3 000 m²
For sale: Contemporary 4–5-bedroom villa in Jewel of the Seacaves, Sea Caves, Paphos. This s…
$2,88M
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 426 m²
Estas residencias forman una colección cuidadosamente diseñada de villas modernas centradas …
$2,59M
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 426 m²
Estas residencias forman una colección cuidadosamente diseñada de villas modernas centradas …
$2,59M
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Villa 4 habitaciones en Peyia, Chipre
Villa 4 habitaciones
Peyia, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 155 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Peyia, Pafos, Chipre
$469,494
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Villa 4 habitaciones en Peyia, Chipre
Villa 4 habitaciones
Peyia, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 430 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Peyia, Pafos, Chipre
$2,93M
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Villa 5 habitaciones en Peyia, Chipre
Villa 5 habitaciones
Peyia, Chipre
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 212 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Peyia, Pafos, Chipre
$711,849
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