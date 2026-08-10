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Tiendas en venta en Peyia, Chipre

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bienes raíces comerciales
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Tienda 52 m² en Peyia, Chipre
Tienda 52 m²
Peyia, Chipre
Área 52 m²
Esta ubicación única está situada en el corazón de uno de los destinos turísticos más concur…
$431,096
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Tienda 609 m² en Peyia, Chipre
Tienda 609 m²
Peyia, Chipre
Nº de cuartos de baño 6
Área 609 m²
Situado en el corazón de la bahía de Coral, uno de los destinos turísticos más famosos y más…
$1,86M
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