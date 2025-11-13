Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Pachna
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Vista a la montaña

Apartamentos en la montaña en venta en Pachna, Chipre

Apartamento Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Apartamento en Pachna, Chipre
Apartamento
Pachna, Chipre
For sale: A generous plot of 3,295 square meters in the peaceful village of Pachna. This lar…
$121,927
Dejar una solicitud
Apartamento en Pachna, Chipre
Apartamento
Pachna, Chipre
Agricultural land located in Pachna village in Limassol District. It is noted that is locat…
$9,290
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Pachna, Chipre

con Jardín
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir