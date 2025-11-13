Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Pachna
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Jardín

Apartamentos con Jardín en venta en Pachna, Chipre

Apartamento
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 4 habitaciones en Pachna, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Pachna, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 300 m²
A stunning stone-built house, just a 25-minute drive from Limassol, situated in the charming…
$696,726
