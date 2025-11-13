Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Pachna
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Pachna, Chipre

Apartamento Borrar
Eliminar
38 propiedades total found
Apartamento en Pachna, Chipre
Apartamento
Pachna, Chipre
An agricultural land in Pachna area in Limassol in G3  zone, 10% cover ratio, 10% building d…
$46,448
Dejar una solicitud
Apartamento en Pachna, Chipre
Apartamento
Pachna, Chipre
A residential land in Pachna area in Limassol in H4 zone,25% cover ratio,building density 40…
$23,224
Dejar una solicitud
Apartamento en Pachna, Chipre
Apartamento
Pachna, Chipre
Área 420 m²
Listed and stone building is available in the most nicest areas in Pachna village.The inter…
$249,660
Dejar una solicitud
Tut TravelTut Travel
Apartamento en Pachna, Chipre
Apartamento
Pachna, Chipre
Two adjoining agricultural fields in Pachna village, in Limassol District. The fields are l…
$33,675
Dejar una solicitud
Apartamento en Pachna, Chipre
Apartamento
Pachna, Chipre
Agricultural land in Pachna village of Limassol district. It is situated at a distance appro…
$25,547
Dejar una solicitud
Apartamento en Pachna, Chipre
Apartamento
Pachna, Chipre
For sale: A generous plot of 3,295 square meters in the peaceful village of Pachna. This lar…
$121,927
Dejar una solicitud
Century 21Century 21
Apartamento en Pachna, Chipre
Apartamento
Pachna, Chipre
A nice 628sqm residential plot in Pachan village in Limassol. The property is 25 minutes dri…
$104,509
Dejar una solicitud
Apartamento en Pachna, Chipre
Apartamento
Pachna, Chipre
Two adjacent agricultural fields for sale in Pachna village in Limassol District. The fields…
$8,709
Dejar una solicitud
Apartamento en Pachna, Chipre
Apartamento
Pachna, Chipre
The property for sale concerns 3 agricultural abutting fields, in Pachna Community, in Limas…
$22,063
Dejar una solicitud
AuraAura
Apartamento en Pachna, Chipre
Apartamento
Pachna, Chipre
Residential land  in the area of Palodia village in Limassol. The property has an irregular …
$111,476
Dejar una solicitud
Apartamento en Pachna, Chipre
Apartamento
Pachna, Chipre
Nice plot in Pachna village in Limassol. The plot size is 758 square meters in H3 zone with …
$87,091
Dejar una solicitud
Apartamento en Pachna, Chipre
Apartamento
Pachna, Chipre
The property for sale is two adjacent agricultural pieces of land in Pachna village in Limas…
$67,350
Dejar una solicitud
Apartamento en Pachna, Chipre
Apartamento
Pachna, Chipre
An agricultural land in Pachna village in Limassol in G3 zone,10% cover ratio,building densi…
$69,673
Dejar una solicitud
Apartamento en Pachna, Chipre
Apartamento
Pachna, Chipre
Land available in the lovely village of Pachna, just 35kms north west of Limassol.  This vas…
$69,673
Dejar una solicitud
Apartamento en Pachna, Chipre
Apartamento
Pachna, Chipre
Agricultural land in Pachna village of Limassol district. It has an irregular shape and an…
$116,121
Dejar una solicitud
Apartamento en Pachna, Chipre
Apartamento
Pachna, Chipre
For sale: A spacious field with a generous plot size of 10,034 square meters, located in the…
$17,418
Dejar una solicitud
Apartamento en Pachna, Chipre
Apartamento
Pachna, Chipre
Agricultural building zone up in the village of Pachna. 10% building density, and 10 % cover…
$46,448
Dejar una solicitud
Apartamento en Pachna, Chipre
Apartamento
Pachna, Chipre
Residential land in Pachna village, in Limassol.  It has an irregular shape and a slightly s…
$106,831
Dejar una solicitud
Apartamento en Pachna, Chipre
Apartamento
Pachna, Chipre
An agricultural land in Pachna village in Limassol in G3 zone, 10% cover ratio, building den…
$116,121
Dejar una solicitud
Apartamento en Pachna, Chipre
Apartamento
Pachna, Chipre
A nice 647sqm residential plot in Pachna village in Limassol. The property is around  25 min…
$104,509
Dejar una solicitud
Apartamento en Pachna, Chipre
Apartamento
Pachna, Chipre
The land is located in Pachna area in Limassol and has a fantastic view.The building density…
$313,527
Dejar una solicitud
Apartamento en Pachna, Chipre
Apartamento
Pachna, Chipre
Nice plot in Pachna village in Limassol. The plot size is 765 square meters in H3 zone with …
$98,703
Dejar una solicitud
Apartamento en Pachna, Chipre
Apartamento
Pachna, Chipre
Land in the lovely village of Pachna.  Just 30 minutes to Limassol.  The land has a 40% buil…
$104,509
Dejar una solicitud
Apartamento en Pachna, Chipre
Apartamento
Pachna, Chipre
LAND for sale in Pachna area in Limassol 20737 square meters in G3 zone with 10% cover ratio…
$127,733
Dejar una solicitud
Apartamento en Pachna, Chipre
Apartamento
Pachna, Chipre
Agricultural land located in Pachna village in Limassol District. It is noted that is locat…
$9,290
Dejar una solicitud
Apartamento en Pachna, Chipre
Apartamento
Pachna, Chipre
A nice 576sqm residential plot in Pachna village in Limassol. The property is 25 minutes dri…
$104,509
Dejar una solicitud
Apartamento en Pachna, Chipre
Apartamento
Pachna, Chipre
Land in Pachna, just 30 minutes to Limassol.   This agricultural land has a building density…
$209,018
Dejar una solicitud
Apartamento en Pachna, Chipre
Apartamento
Pachna, Chipre
A nice 637sqm residential plot in Pachna village in Limassol. The property is 25 minutes dri…
$104,509
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Pachna, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pachna, Chipre
Dormitorios 2
Área 75 m²
One of the most exceptional boutique residences is being launched in the heart of Limassol.T…
$360,499
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento en Pachna, Chipre
Apartamento
Pachna, Chipre
Nice plot in Pachna village in Limassol. The plot size is 659 square meters in H3 zone with …
$92,897
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Pachna, Chipre

con Jardín
con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir