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Dúplex en venta en Oroklini, Chipre

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Dúplex 2 habitaciones en Oroklini, Chipre
Dúplex 2 habitaciones
Oroklini, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 159 m²
Piso 2
Un apartamento dúplex de 2 dormitorios (Unit 202) en el segundo piso de Kalamon Gran View II…
$375,710
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Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
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