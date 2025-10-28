Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas con Terraza en Venta en Nicosia, Chipre

3 propiedades total found
Villa en Dali, Chipre
Villa
Dali, Chipre
Dormitorios 4
Área 423 m²
Chara Homes 32 — Contemporary 4-Bedroom Villa in Dali, Nicosia Chara Homes 32 is a modern…
$495,000
Villa en Latsia, Chipre
Villa
Latsia, Chipre
Dormitorios 5
Área 366 m²
BOREAS DOMUS — Elegant 5-Bedroom Residence with Private Pool in Nicosia BOREAS DOMUS is a…
$1,85M
Villa en Yeri, Chipre
Villa
Yeri, Chipre
Dormitorios 5
Área 300 m²
Citio 2 – Villa “Vienna”, Geri, Nicosia — Modern 5-Bedroom Luxury Villa with Pool Citio 2…
$1,50M
