Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos con piscina en Nicosia, Chipre

Apartamento 1 habitacion en Nicosia, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Nicosia, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Design apartment located in the City Center of Nicosia. The asset offer one bedroom, a livin…
$1,774
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 147 m²
Immerse yourself in unparalleled luxury with this upscale apartment for rent in the heart of…
$3,269
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Luxurious living in one of the best building in city center of Nicosia. The tenant can use …
$2,495
por mes
Apartamento 1 habitacion en Nicosia, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Nicosia, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 69 m²
A modern one bedroom apartment in the City Centre close to all amenities offering amazing views
$1,996
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Dive into unparalleled luxury with this upscale apartment for rent in the heart of Nicosia, …
$2,779
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
This apartment provides a fantastic opportunity to enjoy the city center while living in per…
$3,814
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
This apartment provides a fantastic opportunity to enjoy the city center while living in per…
$5,013
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Excellent apartment located in the City Center of Nicosia. The flat offers  two  spacious be…
$2,218
por mes
Apartamento 1 habitacion en Nicosia, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Nicosia, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
This beautiful building is Situated in the heart of the city and offers a resort-style facil…
$1,635
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
An impressive two bed apartments in the City Centre offering amazing views.
$2,772
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 134 m²
This beautiful property is Situated in the heart of the city, standing at an impressive buil…
$4,904
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
This apartment provides a fantastic opportunity to enjoy the city center while living in per…
$3,596
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 156 m²
Experience unmatched luxury with this upscale apartment for rent in the heart of Nicosia, pr…
$4,359
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 147 m²
Modern apartment located in the City Center of Nicosia. The flat offers  three spacious bedr…
$2,439
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 156 m²
An impressive Three bedroom apartment located in Nicosia  City Centre. The property benefit…
$5,544
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 147 m²
Beautiful apartment located in the City Center of Nicosia. The flat offers  three spacious b…
$3,326
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Immerse yourself in unrivaled luxury with this upscale apartment for rent in the heart of Ni…
$3,705
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
This Modern building is Situated in the heart of the city and offers a resort-style faciliti…
$2,180
por mes
Apartamento 1 habitacion en Nicosia, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Nicosia, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
A beautiful  one  bedroom apartment  is available for rent in the City Center
$2,772
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 232 m²
Immerse yourself in unmatched luxury with this upscale apartment for rent in the heart of Ni…
$7,629
por mes
Apartamento 1 habitacion en Nicosia, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Nicosia, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
A spacious and bright  apartment located in the City Center of Nicosia. The flat offers  one…
$2,772
por mes
Apartamento 4 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
While this residential building in Nicosia can certainly function as a residence, the lifest…
$10,898
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
Luxury Apartment for Rent in the heart of Nicosia. It’s just like living in your personal 7*…
$4,032
por mes
Apartamento 4 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 262 m²
Immerse yourself in unparalleled luxury with this upscale apartment for rent in the heart of…
$13,078
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
This beautiful property is Situated in the heart of the city, standing at an impressive buil…
$3,269
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
This apartment provides a fantastic opportunity to enjoy the city center while living in per…
$3,487
por mes
Parámetros de las propiedades en Nicosia, Chipre

