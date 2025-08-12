Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos con Jardín en Nicosia, Chipre

Apartamento 3 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Introducing a Luxurious and Spacious 3-Bedroom Ground-Floor Residence with Separate Maid's r…
$2,125
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 175 m²
Exuding opulence and elegance, this superb ground-floor residence nestled in the esteemed Li…
$2,180
por mes
Dejar una solicitud
Parámetros de las propiedades en Nicosia, Chipre

