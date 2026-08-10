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Áticos en Venta Distrito de Nicosia, Chipre

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Nicosia
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Strovolos
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Aglangia
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Ático Borrar
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13 propiedades total found
Ático Ático 2 habitaciones en Strovolos, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Strovolos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
Piso 4
Este moderno apartamento de 2 dormitorios está situado en un edificio residencial contemporá…
$393,738
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Ático Ático 2 habitaciones en Nicosia, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 147 m²
Piso 3/3
Apartamento de 2 dormitorios – Amplia comodidad moderna en un primer lugar El apartamento de…
$396,965
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Ático Ático 2 habitaciones en Strovolos, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Strovolos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
Piso 4
Este moderno apartamento de 2 dormitorios está situado en un edificio residencial contemporá…
$400,707
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TekceTekce
Ático Ático 2 habitaciones en Strovolos, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Strovolos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Piso 4/4
Este moderno Penthouse de 2 dormitorios está situado en un nuevo complejo residencial de baj…
$365,863
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Ático Ático 2 habitaciones en Strovolos, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Strovolos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 4/4
Este moderno ático de 2 dormitorios ofrece una vida urbana de alta calidad en la zona deseab…
$377,477
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Ático Ático 3 habitaciones en Strovolos, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Strovolos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 158 m²
Piso 4/4
Este espacioso ático de 3 dormitorios ofrece una vida moderna refinada en un complejo reside…
$458,780
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Ático Ático 2 habitaciones en Lakatameia, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Lakatameia, Chipre
Dormitorios 2
Área 97 m²
El ático de dos dormitorios ofrece una mezcla perfecta de lujo moderno, privacidad y funcion…
$219,806
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Ático Ático 3 habitaciones en Agios Ioannis, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Agios Ioannis, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 5
Ático de 3 dormitorios El ático de tres dormitorios ofrece una amplia y elevada experiencia …
$383,285
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Ático Ático 2 habitaciones en Nicosia, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 171 m²
Piso 2/2
Apartamento de dos dormitorios – Ideal para una vida familiar moderna Este apartamento de do…
$449,680
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Ático Ático 3 habitaciones en Lakatameia, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Lakatameia, Chipre
Dormitorios 3
Área 120 m²
El ático de tres dormitorios encarna lujo refinado, diseño moderno y comodidad incomparable …
$269,440
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Ático Ático 3 habitaciones en Strovolos, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Strovolos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 161 m²
Piso 4/4
Este amplio ático de 3 dormitorios ofrece una vida moderna refinada en una zona residencial …
$456,457
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Ático Ático 3 habitaciones en Strovolos, Chipre
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Strovolos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 144 m²
Piso 4/4
Este moderno ático de 3 dormitorios ofrece una vida urbana de alta calidad en la zona deseab…
$476,202
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Ático Ático 3 habitaciones en Strovolos, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Strovolos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 167 m²
Piso 2/3
Esta espaciosa casa de 3 dormitorios ofrece un amplio espacio de vida y una comodidad modern…
$423,936
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Parámetros de las propiedades en Distrito de Nicosia, Chipre

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