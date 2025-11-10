Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Nata
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Jardín

Casas con Jardín en Venta en Nata, Chipre

villas
4
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 1 habitacion en Nata, Chipre
Casa 1 habitacion
Nata, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Note: Plot building density is 100% For sale: A charming resale home with a comfortable int…
$185,794
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Nata, Chipre

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir