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Apartamentos de varios niveles en la montaña en venta en Chipre

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Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 553 m²
Piso 34/2
Sky Duplex One Tower Limassol Exclusively occupying levels 31 to 34, our three and four-b…
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