  2. Chipre
  3. Mesogi
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Vistas al mar

Apartamentos del mar en venta en Mesogi, Chipre

1 propiedad total found
Apartamento 4 habitaciones en Mesogi, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Mesogi, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 153 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Mesogi, Pafos, Chipre
$679,553
Parámetros de las propiedades en Mesogi, Chipre

